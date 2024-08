El dramático momento de una nadadora que colapsó tras competir en los Juegos Olímpicos de París 2024

"No, no abandoné ni tuve un ataque de asma. Solamente no podía respirar ni mover todo el cuerpo. ¿Cómo creen que se siente ser observada por 15.000 personas?", protestó en referencia a los reportes atribuidos a Ivana Lange, la jefa del equipo de Eslovaquia, que dijo que "toda esta combinación de tensión nerviosa y física, mientras no tenía su inhalador a mano, contribuyó a la creación de este problema".

Todavía frustrada por el episodio que la dejó descomensada, colapsada en el piso al lado de la piscina olímpica donde acababa de quedar séptima con un tiempo de 2:14.20, Potocká expresó: "Quería tanto que me fuera bien que empecé muy rápido, pero como soy una luchadora y no quería rendirme (el cansancio) me atrapó al final de la carrera, porque quería exprimir todo de mí".

"Pero eso es lo que pasa cuando un atleta llega al máximo de su fuerza sólo para lograr el mejor resultado posible y complacer a sus seres queridos", agregó la nadadora, que quedó en el puesto 23 del conteo general.

"En fin, estoy bien y finalmente puedo decir que soy una atleta olímpica", celebró tras pasar algunas horas en observación en la Villa Olímpica.

