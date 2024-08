IBA premiará a Angela Carini tras la polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024

El enfrentamiento de Carini, que duró solamente 46 segundos del primer asalto, terminó cuando la boxeadora decidió no continuar debido a que no se encontraba en condiciones para seguir peleando. Kremlev declaró: “No podía ver sus lágrimas”, agregando que protegerán a cada boxeador y criticó que solo los atletas que cumplan con los requisitos deberían competir, en referencia a la seguridad en el boxeo femenino. Kremlev también mencionó el apoyo de la IBA a Sitora Turdibekova de Uzbekistán, quien perdió en una decisión unánime ante Lin Yu-ting de China Taipei, considerada no elegible por la IBA en 2023.