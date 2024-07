La decisión que tomó AFA tras el escándalo con la Selección Argentina Sub-23 en los Juegos Olímpicos

El presidente de la casa madre del fútbol argentino consideró que “fue realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia" lo ocurrido este miércoles en Francia, en relación que se luego de los incidentes generados por los hinchas de Marruecos, hicieran volver a los equipos para reanudar el encuentro dos horas después.

"Tampoco se escuchó a los capitanes de ambas selecciones que entendían que el juego no se debía reanudar", lamentó Tapia.

En este marco, el dirigente anunció que AFA elevó un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA para que "se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quién o quiénes corresponda".

Javier Mascherano denunció un robo en la previa al escándalo en los Juegos Olímpicos de París 2024

En su charla con los medios de comunicación presentes, Javier Mascherano dijo: "Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario donde en ningún momento nos comentaban qué podía pasar. Los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían jugarlo. Nosotros tampoco queríamos jugarlo más. Nos tiraron un millón de cosas y se paró el partido siete veces".

El DT de la Selección Argentina sumó: "No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. El segundo tiempo no se jugó entre el tiempo que hacía Marruecos, que es normal y está dentro de las reglas y que se paró siete veces".

"El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 puso 2-2. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad empezamos a notar cosas raras. El árbitro no nos dio nunca ninguna explicación", aseveró Mascherano sobre la suspensión.