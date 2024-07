Los Pumas 7s cayeron ante Francia y no tienen chances de medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024

Embed Final en París. ¡ !



Rodrigo Isgró y Marcos Moneta.

Rodrigo Isgró y Marcos Moneta.

Santiago Mare y Joaquín Pellandini.

El equipo que dirige Santiago Gómez Cora, que contó con la vuelta de Rodrigo Isgró tras la lesión de Germán Schultz por esguince de grado 2, perdió la chance de pelear por una presa en su año más exitoso. Luego de los triunfos ante Kenia y Samoa y la derrota ante Australia, el seleccionado argentino se prepara para jugar para conseguir del quinto al octavo puesto. El arranque de esta instancia será el sábado ante Nueva Zelanda.

Los números de la derrota de Los Pumas 7s vs Francia

Fin del sueño para la Selección Argentina de Rugby sevens

El seleccionado que había sido el mejor de la temporada en el seven, y por lo tanto era el equipo que más chances de medallas tenía en la previa, perdió por cuartos de final y, por eso, se queda sin chances de subirse al podio.

La chicana de Marcos Moneta a Francia antes de enfrentarlos: "Están dolidos por Messi"

El ambiente previo al encuentro fue tenso debido a los abucheos que los jugadores argentinos recibieron desde que salen al campo de juego hasta que suena el himno, durante toda la fase de grupos.

"Estaría bueno jugar con Francia acá, por todo el estadio... Como ya saben, está todo el estadio en contra. Son todos anti-Argentina. Estaría bueno jugarle acá a Francia y ganarle", comentó Joaquín Pellandini en diálogo con TyC Sports, antes de conocer el rival que tocará enfrentar en la próxima instancia.

Sus palabras se suman a las declaraciones de Marcos Moneta, quien relacionó el clima hostil con el fútbol. "Me encanta el ambiente. Lo disfruto un montón. No sé si están heridos por Messi, por la Copa del Mundo o porque no les gustamos. Tal vez estén asustados de nosotros. No lo sé", mencionó antes del cruce con Francia.

