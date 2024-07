Macarena Ceballos, tras romper una racha de 20 años en los Juegos Olímpicos: "Hace dos años no me veía acá"

Con un tiempo de 1m06s89, la riocuartense finalizó sexta en su serie en la pileta de La Defense Arena, y se metió entre las 16 mejores en la especialidad. Ceballos, que no pudo mejorar su registro de las preliminares, se quedó a 1.08 segundos de la estonia Eneli Jefimova, que con un crono de 1:06.23 logró el último boleto en juego para la lucha por las medallas.

Más allá de esto, dejó en lo más alto nuestra bandera y emocionó mucho a todos los fanáticos que la apoyaron hasta el último momento mientras la veían cumplir su sueño luego de tantos años de lucha y trabajo.

Con 1:06.89, la cordobesa fue 6° en su serie y se metió entre las 16 mejores del torneo. #EquipoARG #ArgentinaEnParís2024 pic.twitter.com/inIeMBZdDh — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) July 28, 2024

Qué dijo Macarena Ceballo cuándo clasificó a las semifinales de 100 metros pecho

Este domingo por la tarde, la cordobesa se quedó sin revalidar aquel registro y, con 1m07s31, ocupó el 8° lugar de ocho en su serie, por lo cual no pudo meterse en la definición por una medalla.

Su posición final fue 15a y por esta razón dejó sus sensaciones con su desempeño que quedará en la historia de la disciplina en nuestro país: “Estoy contenta pero enojada. Creo que no pude demostrar lo que entrené, soy muy autoexigente, vi la marca y me enojé mucho porque la hice entrenando. Me duele todo el sacrificio que hice”, se cuestionó, entre lágrimas.

Igualmente, la joven deportista, destacó: “Representamos a un millón de deportistas que no están acá, es un privilegio, me quejo porque es gratis, hace dos años no me veía acá”.