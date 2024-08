Majdalani y Bosco, tras ganar la medalla de plata en París 2024: "Estamos muy emocionados"

"Es un sueño hecho realidad. Estoy feliz por lo que logramos y también porque finalmente terminó, ya que la tensión era insostenible. Sabíamos que teníamos que mantenernos cerca de los neozelandeses, que teníamos la velocidad necesaria, y por suerte todo salió bien", expresó Mateo en una entrevista con TyC Sports. Por su parte, Eugenia añadió: "Estamos muy emocionados. Han sido muchos años de trabajo duro para llegar a este punto".

La satisfacción por el logro se reflejó en las palabras de Mateo, quien explicó: "Teníamos unas ganas enormes de lograrlo. Trabajamos muchísimo. Lo primero que siento es un gran alivio. La felicidad no me entra en el cuerpo". Eugenia, en tanto, también compartió su sensación de alivio y alegría: "Estoy muy feliz, todavía no lo puedo creer. Hemos trabajado mucho tiempo para llegar hasta aquí".

Majdalani, quien fue entrenador de Santiago Lange y Cecilia Carranza en los Juegos de Río 2016, recordó cómo se formó su sociedad con Bosco: "Después de Río, tenía muchas ganas de seguir navegando. Euge ya estaba compitiendo en la categoría Nacra 17 y en 2017 le propuse formar un equipo. Así comenzó todo, y creo que hemos formado un gran equipo. Hemos alcanzado un objetivo que parecía muy lejano gracias a mucho esfuerzo".

Para aquellos menos familiarizados con la disciplina, Bosco explicó los roles que cada uno desempeña a bordo: "En las regatas, Mateo es quien toma las decisiones estratégicas. Yo me ocupo de que el barco mantenga la velocidad adecuada. Soy la tripulante, la que controla casi todas las velas. Mateo es el timonel, quien dirige el barco. Es como la relación entre piloto y copiloto".

Majdalani y Lange, la conexión especial entre los medallistas olímpicos

La especial conexión entre Majdalani y Santiago Lange también fue un tema destacado. A pesar de la diferencia de edad de 32 años, Majdalani fue el entrenador de Lange durante su preparación para los Juegos de Río 2016, donde el veterano regatista argentino ganó el oro junto a Cecilia Carranza.

"Empecé desde muy joven a trabajar con Santi. Inicialmente, mi rol era más de asistente y observador, pero con el tiempo me convertí en su entrenador. Haber trabajado con él me enseñó muchísimo", explicó Mateo.

El emocionante vínculo entre ambos se hizo evidente durante la competencia, donde Lange siguió cada paso de la carrera desde TyC Sports, compartiendo la emoción con el público y los comentaristas.

Así ganaban la medalla en la Medal Race Majdalani y Bosco en los JJOO

Los mejores resultados de la dupla Majdalani-Bosco en Vela

Campeonatos del Mundo

4ª posición en el Mundial de Nacra 17 2024

9ª posición en el Mundial de Vela 2023

10ª posición en el Mundial de Nacra 17 2022

7ª posición en el Mundial de Nacra 17 2021

Juegos Panamericanos

Oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Otras competencias

Plata en la Semana Olímpica Francesa 2023

Plata en la Copa Brasil de Vela 2018