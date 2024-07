Marcos Moneta chicaneó a Francia antes de enfrentarlos: "Están dolidos por Messi"

"Estaría bueno jugar con Francia acá, por todo el estadio... Como ya saben, está todo el estadio en contra. Son todos anti-Argentina. Estaría bueno jugarle acá a Francia y ganarle", comentó Joaquín Pellandini en diálogo con TyC Sports, antes de conocer el rival que tocará enfrentar en la próxima instancia.

marcos moneta messi

Sus palabras se suman a las declaraciones de Marcos Moneta, quien relacionó el clima hostil con el fútbol. "Me encanta el ambiente. Lo disfruto un montón. No sé si están heridos por Messi, por la Copa del Mundo o porque no les gustamos. Tal vez estén asustados de nosotros. No lo sé", mencionó antes del cruce con Francia.

Cabe recordar que Los Pumas vienen de caer ante Francia en la final del Seven de Madrid, a comienzos de junio, en la que fue la última etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven, donde finalizaron primeros pese a la derrota con los europeos.

"El resultado fue muy favorable para Francia, pero la diferencia entre ambos equipos no es tal. Con todos los titulares de Argentina, la historia hubiera sido diferente", aseguró tras aquella final Esteban Iucci, enviado especial de AIRE para el torneo de Seven en Madrid. ¿Cómo saldrá el partido que ya se transformó en un verdadero clásico en cualquier disciplina?