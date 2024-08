Tras ganar el oro, la gimnasta Simone Biles aseguró haber quedado "estresada" por su rival de Brasil

Biles obtuvo el oro con 59.131 puntos mientras que Andrade se quedó con la medalla de plata y 57.932 de marca, y Lee alzó con el bronce con 56.465 en total.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 realmente marcaron el regreso de Simone Biles, de 27 años, a lo más alto del podio de la ginmnasia artística luego de que tuviese que retirarse de la prueba final de Tokio 2020 para proteger su salud mental.

Simone Biles.jpg

Hasta la fecha Biles acuñó cinco movimientos en gimnasia al convertirse en la primera en completarlos durante una competencia internacional, que es el requisito de la Federación Internacional de Gimnasia junto con el de la complejidad que debe tener.

También cosechó su novena medalla olímpica, la sexta de oro, lo que explica el dije de cabra que lleva en el cuello: en inglés se dice "GOAT", como las siglas de "Greatest of al Time" (la más grande de todos los tiempos).

En la conferencia de prensa Biles reconoció el nivel de la brasileña Andrade, de 25 años, y aseguró un poco en broma y un poco en serio: "estoy entusiasmada y orgullosa de competir contra ella, pero ya no me gusta. Se está poniendo incómodo, gente, no me gusta ese sentimiento. Estaba estresada".

rebeca andrade.jpeg