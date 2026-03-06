Jugó en Córdoba y después se fue a Europa: se retiró y hoy se dedica a la carpintería

Marcelo Sarmiento y su paso por el fútbol

Marcelo Sarmiento En 2006, Sarmiento dio el salto a la Premier para jugar en el Southampton de Inglaterra.

Sarmiento inició su carrera en Talleres de Córdoba, siendo una pieza fundamental en la obtención de la Copa Conmebol 1999. Luego pasó por otros equipos argentinos como Olimpo y Argentinos Juniors, antes de dar el salto a Europa a los 22 años, fichando por el Litex Lovech de Bulgaria y más tarde por el Southampton de Inglaterra en 2006, donde demostró su capacidad en una de las ligas más competitivas del mundo.