Jugó en Córdoba y después se fue a Europa: se retiró y hoy se dedica a la carpintería
Fue campeón internacional con la "T" en 1999 y emigró a la Premier. Pero su destino estaba lejos del fútbol: se retiró para seguir el legado de su padre. ¿De quién se trata?
Marcelo Sarmiento comenzó su carrera en el fútbol argentino, siendo una de las figuras de Talleres y convirtiéndose en una de las máximas figuras del ámbito local. Su talento lo llevó a Europa, donde jugó en clubes como el Southampton de Inglaterra y el Litex Lovech de Bulgaria, experiencias que le permitieron crecer tanto profesional como personal.
Pero al retirarse del fútbol eligió retomar la carpintería, oficio familiar que le permitió estar cerca de su familia luego de una extensa carrera en el viejo continente. Entre sus logros más recordados destaca la Copa Conmebol 1999 con Talleres, un hito que marcó un antes y después en su trayectoria.
Marcelo Sarmiento y su paso por el fútbol
Sarmiento inició su carrera en Talleres de Córdoba, siendo una pieza fundamental en la obtención de la Copa Conmebol 1999. Luego pasó por otros equipos argentinos como Olimpo y Argentinos Juniors, antes de dar el salto a Europa a los 22 años, fichando por el Litex Lovech de Bulgaria y más tarde por el Southampton de Inglaterra en 2006, donde demostró su capacidad en una de las ligas más competitivas del mundo.
Su recorrido europeo continuó en Grecia, defendiendo los colores de Larissa y Atromitos entre 2009 y 2011. Sin embargo, Sarmiento regresó a Argentina para jugar en Unión de Santa Fe, club donde cerró su carrera profesional en 2013.
Su vida después del retiro
Desde niño, Sarmiento combinó dos pasiones: el fútbol y la carpintería, oficio familiar que aprendió de su padre. Al retirarse del deporte debido a las lesiones, se dedicó plenamente a trabajar la madera, encontrando tranquilidad y la posibilidad de estar cerca de su familia.
