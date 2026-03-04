El exfutbolista que pasó de las copas internacionales a ser albañil: de quién se trata
De la gloría al anonimato: multicampeón y emblema del Leicester City, las lesiones pusieron un freno en su carrera. Los detalles en la nota.
Danny Drinkwater sorprendió al mundo del fútbol al cambiar el glamour de la Premier League por la albañilería. Después de brillar con el Leicester City y tocar el cielo con las manos en 2016, decidió alejarse de los reflectores y reconstruir su vida lejos del verde césped y el ruido mediático.
Durante su carrera, Drinkwater fue pieza clave en el Leicester City campeón de la Premier 2016, logrando una proeza impensada para el fútbol mundial. También formó parte del Chelsea, donde se consolidó como un jugador reconocido dentro del fútbol inglés. Sin embargo, las lesiones jugaron un rol clave y pusieron en jaque su carrera.
Danny Drinkwater y su paso por el fútbol
Drinkwater nació en Manchester y se formó en las divisiones juveniles del United, donde se presentó como una de las promesas más interesantes del fútbol inglés. Sin embargo, nunca logró afianzarse en el primer equipo y pasó varios años cedido en clubes de categorías inferiores antes de dar con su lugar definitivo en el Leicester City en 2012.
En el Leicester, se convirtió en un mediocampista todoterreno, contribuyendo al ascenso del equipo a la Premier League y, años después, al histórico campeonato de 2016, uno de los mayores golpes sorpresa del fútbol moderno. Su asociación con N’Golo Kanté y la conexión con Jamie Vardy fueron claves en aquel logro inolvidable.
Ese éxito le abrió las puertas del Chelsea, donde buscó consolidarse como uno de los mejores mediocampistas del país. Aunque ganó títulos importantes, las lesiones y ciertos problemas fuera del campo limitaron su continuidad, lo que desencadenó en su retiro del fútbol profesional en 2022.
Su vida después del retiro
Tras retirarse repentinamente del verde césped, Drinkwater dejó el fútbol y se volcó a la albañilería, encontrando en la construcción un ritmo de vida más tranquilo y estable, lejos del estrés y la exposición mediática que rodea al deporte.
