El exfutbolista que pasó de las copas internacionales a ser albañil: de quién se trata

Danny Drinkwater y su paso por el fútbol

Drinkwater.jpg Tras su gran paso por el Leicester, Drinkwater dio el salto al Chelsea.

Drinkwater nació en Manchester y se formó en las divisiones juveniles del United, donde se presentó como una de las promesas más interesantes del fútbol inglés. Sin embargo, nunca logró afianzarse en el primer equipo y pasó varios años cedido en clubes de categorías inferiores antes de dar con su lugar definitivo en el Leicester City en 2012.