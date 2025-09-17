Liverpool venció 3-2 a Atlético Madrid en un partidazo de Champions con gol agónico de Van Dijk
En Inglaterra, los Reds se impusieron en el final ante el equipo del Cholo Simeone en el debut de la fase de grupos. Hubo participación argentina en ambos planteles.
La primera fecha de la fase de grupos de la Champions League dejó un duelo cargado de emociones en Anfield. Liverpool derrotó 3-2 a Atlético Madrid con un gol de Virgil van Dijk en el tramo final, luego de un partido lleno de idas y vueltas.
Andrew Robertson abrió el marcador desviando un tiro libre de Mohamed Salah, y apenas un minuto más tarde el egipcio amplió la diferencia entrando solo al área. Antes del descanso, Marcos Llorente descontó para los españoles. En el complemento, Harry Kane volvió a poner distancia para los Reds con un doblete, pero Llorente reapareció a los 36 minutos para igualar el partido. Cuando todo parecía terminar en empate, Van Dijk ganó en el área y selló de cabeza la victoria de cabeza.
Alexis Mac Allister ingresó en el segundo tiempo para Liverpool, aportando equilibrio en la mitad de la cancha. En Atlético Madrid, Giuliano Simeone y Nicolás González fueron titulares bajo la conducción de Diego “Cholo” Simeone. En cambio, Julián Álvarez no fue de la partida por una distensión en la rodilla, mientras que Thiago Almada también quedó descartado por una molestia muscular.
En la próxima jornada, Liverpool visitará a Galatasaray en Turquía, mientras que Atlético Madrid recibirá en el Wanda Metropolitano a Eintracht Frankfurt.
Mohamed Salah probó con el tiro libre, Andrew Robertson desvió casi sin intención y abrió el marcador en Inglaterra:
Mohamed Salah, en cinco minutos, pone el 2-0 para el equipo local:
Morco Llorente descontó para el equipo español en la última del primer tiempo:
Doblete de Llorente para igualar el encuentro sobre el final:
Agónico gol de Virgil van Dijk para darle el triunfo al visitante:
Cómo llegan ambos equipos a este duelo
Por un lado, los Reds, campeones defensores de la Premier, comenzaron de manera perfecta, con cuatro victorias en igual cantidad de encuentros. En la vereda de enfrente, los Colchoneros tardaron en despegar en LaLiga, aunque lograron su primera victoria el fin de semana pasado ante Villarreal.
El equipo dirigido por Arne Slot se reforzó de gran manera en el último mercado: Florian Wirtz, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké y Milos Kerez se sumaron a un plantel que ya tenía una base sólida. El rendimiento hasta aquí respalda la etiqueta de candidato, con un ataque versátil y un mediocampo donde Alexis Mac Allister es protagonista.
Atlético Madrid, con Diego Simeone nuevamente al mando, llega con dudas pero también con expectativas. La buena noticia fue el estreno goleador de Nico González, a préstamo desde Juventus, que le dio aire en la última victoria. La mala es la ausencia de Julián Álvarez: el ex River sufrió molestias en la rodilla durante el duelo ante el Submarino Amarillo y quedó descartado por precaución.
El grupo en el que se encuentran no da respiro. Liverpool, además del Atlético, deberá enfrentar a Real Madrid, PSV, Qaraba, Inter, Eintracht Frankfurt, Marsella y Galatasaray. Los españoles tampoco la tendrán fácil: además de visitar Anfield, tendrán que vérselas con Arsenal, PSV, Galatasaray y recibir a rivales complicados como Inter y Frankfurt.
El duelo de estilos volverá a estar en el centro de la escena. El local buscará someter desde la intensidad y la posesión, mientras que la visita intentará aprovechar transiciones rápidas y la solidez defensiva que caracteriza a los equipos del “Cholo”. Más allá de los contextos, ambos saben que un buen arranque en la fase de liga puede ser vital para asegurar la clasificación a los octavos de final.
Liverpool vs. Atlético Madrid: probables formaciones
- Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.
Liverpool vs. Atlético Madrid: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Anfield, Liverpool.
- Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).
- VAR: Marco Di Bello (ITA).
- TV: Fox Sports.
