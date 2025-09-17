Liverpool venció 3-2 a Atlético Madrid en un partidazo de Champions con gol agónico de Van Dijk

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968391535428296821&partner=&hide_thread=false ¡CON LA FORTUNA DE SU LADO! Salah probó por abajo con el tiro libre, la pelota se desvió en Robertson y el Liverpool le gana 1-0 al Atlético de Madrid en menos de 4 minutos de juego.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Mohamed Salah, en cinco minutos, pone el 2-0 para el equipo local:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968392252767494384&partner=&hide_thread=false RÁFAGA RED: Salah arremetió en el área y definió de zurda para el 2-0 de Liverpool vs. Atlético de Madrid en ¡6 minutos de partido!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Morco Llorente descontó para el equipo español en la última del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968402359475663311&partner=&hide_thread=false ¡GOL MÁS QUE NECESARIO! Llorente llegó con la punta del pie y marcó el 1-2 de Atlético de Madrid vs. Liverpool.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Doblete de Llorente para igualar el encuentro sobre el final:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968416040393589035&partner=&hide_thread=false ¡¡INCREÍBLE!! Llorente sacó una volea perfecta, la pelota se desvió y llegó el 2-2 del Atlético de Madrid vs. Liverpool. ¡HABRÁ FINAL DE PELÍCULA EN ANFIELD!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Agónico gol de Virgil van Dijk para darle el triunfo al visitante:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968418922614370572&partner=&hide_thread=false ¡¡¡EL FINAL DE PELÍCULA QUE QUERÍAN!!! VAN DIJK GANÓ POR ARRIBA Y MARCÓ EL 3-2 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID EN TIEMPO DE DESCUENTO.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

Por un lado, los Reds, campeones defensores de la Premier, comenzaron de manera perfecta, con cuatro victorias en igual cantidad de encuentros. En la vereda de enfrente, los Colchoneros tardaron en despegar en LaLiga, aunque lograron su primera victoria el fin de semana pasado ante Villarreal.

El equipo dirigido por Arne Slot se reforzó de gran manera en el último mercado: Florian Wirtz, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké y Milos Kerez se sumaron a un plantel que ya tenía una base sólida. El rendimiento hasta aquí respalda la etiqueta de candidato, con un ataque versátil y un mediocampo donde Alexis Mac Allister es protagonista.

Atlético Madrid, con Diego Simeone nuevamente al mando, llega con dudas pero también con expectativas. La buena noticia fue el estreno goleador de Nico González, a préstamo desde Juventus, que le dio aire en la última victoria. La mala es la ausencia de Julián Álvarez: el ex River sufrió molestias en la rodilla durante el duelo ante el Submarino Amarillo y quedó descartado por precaución.

El grupo en el que se encuentran no da respiro. Liverpool, además del Atlético, deberá enfrentar a Real Madrid, PSV, Qaraba, Inter, Eintracht Frankfurt, Marsella y Galatasaray. Los españoles tampoco la tendrán fácil: además de visitar Anfield, tendrán que vérselas con Arsenal, PSV, Galatasaray y recibir a rivales complicados como Inter y Frankfurt.

El duelo de estilos volverá a estar en el centro de la escena. El local buscará someter desde la intensidad y la posesión, mientras que la visita intentará aprovechar transiciones rápidas y la solidez defensiva que caracteriza a los equipos del “Cholo”. Más allá de los contextos, ambos saben que un buen arranque en la fase de liga puede ser vital para asegurar la clasificación a los octavos de final.

Liverpool vs. Atlético Madrid: probables formaciones

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Liverpool vs. Atlético Madrid: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Anfield, Liverpool.

Anfield, Liverpool. Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Maurizio Mariani (ITA). VAR: Marco Di Bello (ITA).

Marco Di Bello (ITA). TV: Fox Sports.