La Selección Argentina amplió su dominio en el amistoso internacional frente a Costa Rica gracias a una gran aparición goleadora de Julián Álvarez. Cuando se cumplían los 34 minutos del primer tiempo, el delantero aprovechó una excelente proyección por derecha de Agustín Giay para estampar el 2-0 parcial y desatar el festejo en las tribunas.