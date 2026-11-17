El gol de Julián Álvarez tras el centro de Agustín Giay para el 2-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica
A los 34 minutos del primer tiempo, el lateral envió un preciso envío al corazón del área y Julián Álvarez anticipó de primera.
La Selección Argentina amplió su dominio en el amistoso internacional frente a Costa Rica gracias a una gran aparición goleadora de Julián Álvarez. Cuando se cumplían los 34 minutos del primer tiempo, el delantero aprovechó una excelente proyección por derecha de Agustín Giay para estampar el 2-0 parcial y desatar el festejo en las tribunas.
Cómo fue la jugada del gol de Julián Álvarez tras el centro de Giay
Con el marcador 1-0 a favor tras el tanto inicial de Nico Paz, el equipo dirigido por Lionel Scaloni siguió atacando por los costados y encontró profundidad por el sector derecho para golpear nuevamente antes del descanso:
- La proyección y el centro de Giay: Agustín Giay (camiseta número 19) ganó la cuerda por la banda derecha cerca de la línea de fondo y sacó un centro rasante y preciso hacia el primer palo, superando la estirada de los defensores rivales.
- El anticipo de la "Araña": atento dentro del área chica, Julián Álvarez se desmarcó con inteligencia de su marcador y conectó la pelota de primera con un toque sutil de zurda antes de que pudiera reaccionar el arquero costarricense.
- La definición y el festejo: el remate corto del atacante se metió junto al primer palo pese al esfuerzo del guardameta, decretando el 2-0 a los 34 minutos de la etapa inicial y dando lugar al abrazo inmediato con el propio Giay y con Nico Paz.
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