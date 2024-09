Julián Álvarez reveló por qué no festejó su golazo ante Chile por las Eliminatorias

En una charla con TyC Sports, el delantero argentino reveló que al principio no estaba seguro de que la pelota hubiera entrado. “Vi que la pelota pegó en el travesaño y después medio que me caí. Pensé que había picado afuera”, comentó el jugador con naturalidad.

Sin embargo, fue uno de sus compañeros, Marcos Acuña, quien le confirmó que el disparo había sido gol. “El Huevo vino y me dijo que fue gol, ahí me di cuenta”, confesó Álvarez con una sonrisa, aclarando la situación que generó sorpresa en los hinchas.

julian no festejo el gol.mp4

Julián Álvarez volvió al gol y habló de su llegada al Atlético Madrid

Además de hablar sobre el curioso momento, el delantero aprovechó para referirse a su reciente paso del Manchester City al Atlético Madrid, donde comparte vestuario con varios compatriotas como Rodrigo De Paul, Nahuel Molina Lucero, Juan Musso, Giuliano Simeone y Ángel Correa, además del entrenador, el Diego "Cholo" Simeone.

“Uno trata de siempre estar preparado, de adaptarse lo más rápido posible. En Madrid me han tratado muy bien, me dieron todas las herramientas para que me sintiera cómodo. Hablé con ellos los días previos, cuando se hablaba de las negociaciones, y obviamente que es importante (tener compañeros argentinos), siempre es lindo compartir con argentinos el día a día, así que contento”, contó la Araña.

Finalmente, Álvarez también habló sobre el próximo compromiso de la Albiceleste, el partido contra Colombia, y subrayó que será un desafío complicado, aunque confía en que el equipo se preparará bien para obtener un buen resultado.