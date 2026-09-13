Julián Álvarez se lesionó en Atlético de Madrid: el parte médico oficial y qué partidos se perdería

De esta manera, la baja del atacante se suma a las ausencias ya confirmadas de Pablo Barrios y Alexander Sorloth, ambos en recuperación por sendas dolencias musculares. Para suplir la ausencia del cordobés en la ofensiva, el 'Cholo' Simeone maneja como alternativa principal la entrada del canadiense Jonathan David. Otra opción que evaluó el entrenador es alinear un tridente conformado por Kang in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman, variante a la que ya recurrió en los cruces ante Sevilla y Athletic Club.