Julián Álvarez se lesionó en Atlético de Madrid: el parte médico oficial y qué partidos se perdería
El delantero cordobés sufrió una sobrecarga muscular en la antesala del choque frente a Real Sociedad por La Liga y enciende las alarmas en el equipo de Diego Simeone.
Mala noticia para el Atlético de Madrid y para Diego Simeone. Julián Álvarez sufrió un contratiempo físico sobre la hora y quedó descartado para el compromiso de este domingo frente a Real Sociedad en Anoeta, correspondiente a la quinta fecha de La Liga. El delantero de la Selección Argentina sintió una molestia en el tramo final de la práctica del sábado y encendió las alarmas en el cuerpo técnico colchonero.
Julián Álvarez, la lesión en Atlético de Madrid y el fixture en La Liga
Este domingo por la mañana, antes de emprender el viaje rumbo a San Sebastián, la institución madrileña emitió un comunicado oficial para detallar la situación de la 'Araña': "Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró de la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy".
De esta manera, la baja del atacante se suma a las ausencias ya confirmadas de Pablo Barrios y Alexander Sorloth, ambos en recuperación por sendas dolencias musculares. Para suplir la ausencia del cordobés en la ofensiva, el 'Cholo' Simeone maneja como alternativa principal la entrada del canadiense Jonathan David. Otra opción que evaluó el entrenador es alinear un tridente conformado por Kang in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman, variante a la que ya recurrió en los cruces ante Sevilla y Athletic Club.
El contratiempo para Julián llega en un momento inoportuno, ya que el pasado miércoles había completado sus primeros 90 minutos de la temporada en el duelo por la Champions League frente al Liverpool. Al tratarse únicamente de una sobrecarga y no de una rotura fibrilar, el ex-River quedó catalogado como duda para el choque de este miércoles ante Osasuna en el estadio Metropolitano.
El foco principal de los médicos está puesto en recuperar a la 'Araña' sin margen de riesgo para el clásico frente al Real Madrid del próximo domingo en condición de local, donde el Atlético de Madrid buscará contar con la mayor cantidad de titulares recuperados. Por lo pronto, el elenco madrileño viajó a San Sebastián con 23 futbolistas, incluyendo a los juveniles Jorge Domínguez y Jorge Castillo para completar la nómina.
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