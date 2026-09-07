Lautaro Martínez habló sobre Julián Álvarez y su conflicto en Atlético de Madrid: "Que siga..."
En la antesala del debut de Inter en la Champions League, la figura de la Selección Argentina bancó a la Araña tras su frustrado pase a Barcelona.
El mercado de pases europeo sumó un nuevo capítulo cargado de tensión que salpicó a la Selección Argentina. Luego de semanas marcadas por la incertidumbre y negociaciones cruzadas, Julián Álvarez no pudo concretar su salida al Barcelona y debió permanecer en Atlético de Madrid por decisión de la dirigencia colchonera.
En medio de este convulsionado panorama, Lautaro Martínez se pronunció públicamente para brindarle un firme espaldarazo a su compañero de ataque en la Albiceleste.
El capitán del Inter de Milán compareció ante los medios en la conferencia de prensa previa al trascendental choque frente al Real Madrid por el estreno en la UEFA Champions League. En ese marco, al ser consultado por la situación de la Araña, el atacante bahiense no dudó en exponer la cercanía que mantiene con el cordobés. "Hablé, le mandé un mensaje. Le mostré todo mi apoyo", reveló el Toro sin rodeos.
Lautaro Martínez, Julián Álvarez y el conflicto con Atlético de Madrid
Más allá de la competencia directa por un puesto en el esquema de Lionel Scaloni, el referente del conjunto italiano priorizó el vínculo humano por encima del deportivo para contextualizar el difícil trance que atraviesa el exfutbolista de River. "Más allá de que compartimos plantel, posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo", sentenció Martínez ante los micrófonos, remarcando la empatía existente entre las dos máximas figuras ofensivas del combinado nacional.
Al profundizar sobre las trabas operadas desde la cúpula directiva del club madrileño, el bahiense apuntó hacia los responsables de haber frenado la transferencia al cuadro culé. "El momento que atravesó y está atravesando no es fácil. Pero bueno, la decisión es de su club y del presidente, así que le deseo lo mejor", expresó con contundencia, dejando en evidencia el descontento por la postura inflexible adoptada por la entidad de la capital española.
Con la pelota lista para rodar en el certamen continental, el Toro bajó un claro mensaje de unidad para acompañar a su ladero en la Selección Argentina, deseando que el cordobés pueda reencontrar la tranquilidad futbolística tras un receso veraniego plagado de fricciones institucionales.
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