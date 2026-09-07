Lautaro Martínez habló sobre Julián Álvarez y su conflicto en Atlético de Madrid: "Que siga..."

Al profundizar sobre las trabas operadas desde la cúpula directiva del club madrileño, el bahiense apuntó hacia los responsables de haber frenado la transferencia al cuadro culé. "El momento que atravesó y está atravesando no es fácil. Pero bueno, la decisión es de su club y del presidente, así que le deseo lo mejor", expresó con contundencia, dejando en evidencia el descontento por la postura inflexible adoptada por la entidad de la capital española.