El elogio de Diego Simeone a Julián Álvarez tras su primera titularidad en el Atlético de Madrid
A pesar de la derrota frente al Liverpool en la Champions League, el Cholo destacó el nivel de la Araña y bancó la actuación del Cuti Romero en Anfield.
El estreno de la UEFA Champions League dejó un trago amargo para el Atlético de Madrid tras caer 2-1 ante Liverpool en Anfield. El Colchonero golpeó primero con un tanto de Marcos Llorente, pero el elenco local reaccionó a tiempo y dio vuelta el marcador gracias a los goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister. A pesar de la frustración por el resultado, la gran novedad para el conjunto español estuvo en la formación inicial y el rendimiento de sus figuras albicelestes.
Luego del tropiezo en suelo británico, Diego Simeone analizó el trámite del partido en conferencia de prensa y se mostró muy satisfecho con la producción de Julián Álvarez, quien fue titular por primera vez en la presente temporada. La Araña disputó los 90 minutos y fue decisivo al entregar la asistencia para el gol inicial.
Diego Simeone, Julián Álvarez y Cuti Romero: los elogios del Cholo tras el debut en Champions League
“Hizo un buen partido Julián. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota, todo el tiempo, del minuto 1 al 90. Me pone contento”, destacó el Cholo sobre la actuación del ex River. Además, el DT explicó qué lo llevó a incluirlo desde el arranque: “Me levanté a la mañana, hablé con él un rato, lo vi muy bien y por suerte elegí que jugara, porque hizo un partido como el que esperaba que hiciera”. Con este nivel, el atacante empieza a dejar atrás la tensión generada en el mercado de pases, cuando su frustrado pase al Barcelona provocó el enojo de la parcialidad colchonera.
En esa misma línea, el entrenador argentino aprovechó la rueda de prensa para respaldar el trabajo de Cristian Romero. El Cuti también tuvo su primera titularidad del curso y completó 77 minutos en la zaga central antes de ser reemplazado por Robin Le Normand. “El partido de Cuti me gustó. Fue correcto, fuerte, con jerarquía y capacidad para resolver situaciones individuales”, concluyó Simeone.
Con el respaldo público de su entrenador y buenas sensaciones en lo individual, tanto Álvarez como Romero apuntan a consolidarse como piezas fundamentales en la estructura del Aleti para los próximos desafíos de la temporada.
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