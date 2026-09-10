El elogio de Diego Simeone a Julián Álvarez tras su primera titularidad en el Atlético de Madrid

Diego Simeone, Julián Álvarez y Cuti Romero: los elogios del Cholo tras el debut en Champions League

“Hizo un buen partido Julián. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota, todo el tiempo, del minuto 1 al 90. Me pone contento”, destacó el Cholo sobre la actuación del ex River. Además, el DT explicó qué lo llevó a incluirlo desde el arranque: “Me levanté a la mañana, hablé con él un rato, lo vi muy bien y por suerte elegí que jugara, porque hizo un partido como el que esperaba que hiciera”. Con este nivel, el atacante empieza a dejar atrás la tensión generada en el mercado de pases, cuando su frustrado pase al Barcelona provocó el enojo de la parcialidad colchonera.