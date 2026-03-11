Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Bayer Leverkusen vs. Arsenal
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League 2025/26.
El Arsenal afrontará este miércoles desde las 14:45 un compromiso clave en su camino europeo cuando visite al Bayer Leverkusen en el BayArena por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025/26. El conjunto londinense intentará conseguir un resultado favorable que le permita encaminar la serie y acercarse a los cuartos de final del torneo más importante a nivel de clubes en Europa.
El equipo dirigido por Mikel Arteta atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada. Actualmente lidera la Premier League y mantiene intactas sus aspiraciones en varias competencias, lo que alimenta la ilusión de pelear por títulos en diferentes frentes durante el tramo decisivo del calendario. Además, en la FA Cup avanzó a los cuartos de final tras superar al Mansfield Town por 2-1, mientras que también disputará la final de la EFL Cup el próximo 22 de marzo frente al Manchester City dirigido por Pep Guardiola.
Para este compromiso europeo, el técnico contará nuevamente con William Saliba, quien dejó atrás una lesión y volverá a integrar la formación titular. También regresarán al once inicial Martín Zubimendi, Gabriel Magalhães y Declan Rice, futbolistas que habían sido preservados en el último compromiso por la FA Cup.
En cambio, el equipo inglés tendrá una baja sensible: Martin Ødegaard no estará disponible para este partido, mientras que Leandro Trossard y Riccardo Calafiori permanecen en duda y serán evaluados hasta último momento por el cuerpo técnico. El encuentro también tendrá un significado especial para dos jugadores del Arsenal. Tanto Kai Havertz como Piero Hincapié se enfrentarán a su ex club, el Leverkusen, lo que agrega un componente emocional a la serie de octavos de final.
Por el lado del conjunto alemán, el presente en la Bundesliga ha sido más irregular. El equipo se ubica en la sexta posición del campeonato y llega a este duelo tras empatar 3-3 frente al SC Freiburg en un partido lleno de goles. A pesar de esa realidad, el entrenador Kasper Hjulmand se mostró confiado en la previa del encuentro europeo y destacó la oportunidad que representa medirse ante uno de los equipos más fuertes del momento.
“El Arsenal es el gran favorito y quizás el mejor equipo de Europa en estos momentos, pero ya hemos jugado muy bien ante grandes equipos. En fútbol todo es posible. Estamos entre los 16 mejores y tenemos que disfrutarlo con nuestra afición”, señaló el técnico del conjunto alemán.
Formaciones de Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League 2025/26
- Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo, Martin Terrier, Ibrahim Maza; Christian Kofane. DT: Kasper Hjulmand.
- Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
Cómo ver en vivo Bayer Leverkusen vs. Arsenal
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
