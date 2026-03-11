Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Bayer Leverkusen vs. Arsenal

“El Arsenal es el gran favorito y quizás el mejor equipo de Europa en estos momentos, pero ya hemos jugado muy bien ante grandes equipos. En fútbol todo es posible. Estamos entre los 16 mejores y tenemos que disfrutarlo con nuestra afición”, señaló el técnico del conjunto alemán.

Formaciones de Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League 2025/26

Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo, Martin Terrier, Ibrahim Maza; Christian Kofane. DT: Kasper Hjulmand .

Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Cómo ver en vivo Bayer Leverkusen vs. Arsenal

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.