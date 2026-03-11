La marca china que quiere meterse en la Fórmula 1: ¿se viene la escudería número 12?
La automotriz analiza ingresar a las principales competencias de automovilismo organizadas por la FIA. Su llegada implicaría una inversión millonaria y ampliaría aún más la grilla.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya comenzó con cambios profundos que impactan tanto en lo deportivo como en la estructura de la categoría. Entre las principales novedades aparecen las modificaciones técnicas en los motores y la incorporación de un nuevo equipo a la parrilla, la escudería vinculada a General Motors con la marca Cadillac, lo que elevó el número total de equipos a once.
Sin embargo, el panorama podría transformarse nuevamente si se concreta el interés de un gigante automotriz chino. Según información difundida por distintos medios internacionales, la empresa BYD analiza la posibilidad de sumarse a los campeonatos de automovilismo que regula la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Dentro de ese plan estratégico aparecen dos competencias clave: la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).
De concretarse el proyecto, la compañía asiática podría convertirse en la duodécima escudería del campeonato. El propio presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dejó entrever que la llegada de un fabricante chino forma parte de los planes de expansión de la categoría. En declaraciones al diario francés Le Figaro, el dirigente remarcó la importancia estratégica de ampliar la presencia internacional dentro del campeonato.
“Fue mi sueño durante los dos últimos años que los países importantes tengan presencia en la F1. Estados Unidos tendrá a General Motors. El próximo paso es dar la bienvenida a un fabricante chino”, afirmó el directivo, dejando claro que la puerta para nuevas incorporaciones no está cerrada.
BYD, la automotriz china que quiere entrar al Gran Circo
Con sede en la ciudad china de Shenzhen, BYD se convirtió en uno de los fabricantes más influyentes del mercado global de autos eléctricos. La compañía logró expandirse rápidamente a más de 70 países y consolidó su presencia en Europa, donde varios de sus modelos registraron un fuerte crecimiento en ventas.
Entre los vehículos más populares de su catálogo aparecen modelos como Atto 3, Dolphin, Seal y Seal U, este último con una notable demanda en el mercado británico durante los últimos meses. La firma también se destaca por el desarrollo de su tecnología de baterías denominada “Blade Battery”, basada en litio-ferrofosfato, que ganó reconocimiento dentro del sector por su seguridad y durabilidad.
El plan de expansión de la empresa no se limita únicamente a los autos eléctricos convencionales. La compañía también produce colectivos, camiones y distintos componentes tecnológicos, mientras avanza con su submarca de lujo Denza, orientada a competir con fabricantes europeos de alta gama.
En lo que respecta a su eventual llegada al campeonato, dentro de la empresa existirían dos caminos posibles: crear una escudería completamente nueva o adquirir una de las once estructuras que actualmente participan en la categoría. Cualquiera de estas opciones implicaría un proceso complejo de negociación y evaluación por parte de la FIA.
Unirse a la Fórmula 1: objetivo difícil, más no imposible
No obstante, ingresar al mundo de la Fórmula 1 no es una tarea sencilla. El proceso exige cumplir con múltiples requisitos técnicos, deportivos y económicos. Entre las principales barreras aparece el denominado canon de ingreso, que podría alcanzar aproximadamente los 470 millones de dólares. Este monto contempla desde el desarrollo del monoplaza hasta los acuerdos comerciales necesarios para integrarse al campeonato y compensar a los equipos ya establecidos.
A modo de referencia, la alianza entre General Motors y Cadillac debió desembolsar cerca de 480 millones de dólares para integrarse a la categoría como el undécimo equipo de la parrilla en la actual temporada.
Por ahora, la iniciativa permanece en una etapa exploratoria y no se registraron contactos formales entre la compañía y las autoridades del automovilismo internacional. Aun así, el interés cobró fuerza en la antesala del Gran Premio de China que se disputará en Shanghái, una carrera que vuelve a poner al enorme mercado automotriz chino en el centro de la escena dentro del mundo de la Fórmula 1.
