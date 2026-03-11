La marca china que quiere meterse en la Fórmula 1: ¿se viene la escudería número 12?

Entre los vehículos más populares de su catálogo aparecen modelos como Atto 3, Dolphin, Seal y Seal U, este último con una notable demanda en el mercado británico durante los últimos meses. La firma también se destaca por el desarrollo de su tecnología de baterías denominada “Blade Battery”, basada en litio-ferrofosfato, que ganó reconocimiento dentro del sector por su seguridad y durabilidad.

El plan de expansión de la empresa no se limita únicamente a los autos eléctricos convencionales. La compañía también produce colectivos, camiones y distintos componentes tecnológicos, mientras avanza con su submarca de lujo Denza, orientada a competir con fabricantes europeos de alta gama.

En lo que respecta a su eventual llegada al campeonato, dentro de la empresa existirían dos caminos posibles: crear una escudería completamente nueva o adquirir una de las once estructuras que actualmente participan en la categoría. Cualquiera de estas opciones implicaría un proceso complejo de negociación y evaluación por parte de la FIA.

Unirse a la Fórmula 1: objetivo difícil, más no imposible

No obstante, ingresar al mundo de la Fórmula 1 no es una tarea sencilla. El proceso exige cumplir con múltiples requisitos técnicos, deportivos y económicos. Entre las principales barreras aparece el denominado canon de ingreso, que podría alcanzar aproximadamente los 470 millones de dólares. Este monto contempla desde el desarrollo del monoplaza hasta los acuerdos comerciales necesarios para integrarse al campeonato y compensar a los equipos ya establecidos.

A modo de referencia, la alianza entre General Motors y Cadillac debió desembolsar cerca de 480 millones de dólares para integrarse a la categoría como el undécimo equipo de la parrilla en la actual temporada.

Por ahora, la iniciativa permanece en una etapa exploratoria y no se registraron contactos formales entre la compañía y las autoridades del automovilismo internacional. Aun así, el interés cobró fuerza en la antesala del Gran Premio de China que se disputará en Shanghái, una carrera que vuelve a poner al enorme mercado automotriz chino en el centro de la escena dentro del mundo de la Fórmula 1.