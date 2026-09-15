La inesperada reacción de Julián Álvarez ante un grupo de hinchas del Atlético de Madrid

Julián no dio precisiones sobre su regreso. El delantero simplemente sonrió, recibió la fotografía que le habían acercado para firmar y se la devolvió al pequeño fanático. La escena terminó con otro mensaje de cariño. Antes de que el futbolista retomara su camino, una de las mujeres le expresó: “Eres el mejor, ánimo”. La Araña respondió con un escueto “gracias” antes de marcharse.

¿Cuándo podría volver a jugar Julián?

El objetivo del Atlético de Madrid es evitar cualquier riesgo con uno de sus principales delanteros. Aunque la lesión no revestiría gravedad, el cuerpo técnico prefiere manejar los tiempos de recuperación con cautela. La intención sería que Julián pueda estar nuevamente disponible para el partido del domingo frente a Real Madrid, en uno de los encuentros más importantes del calendario del equipo madrileño.

Mientras espera su regreso, la Araña recibió una señal positiva fuera de la cancha. Un pequeño grupo de hinchas lo reconoció, se acercó a él y encontró una respuesta que no siempre es habitual cuando un futbolista atraviesa semanas de presión. El gesto de Julián Álvarez de detener su auto, firmar una foto y aceptar el contacto con los fanáticos terminó dejando una imagen diferente a la de los últimos días.