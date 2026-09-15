La inesperada reacción de Julián Álvarez ante un grupo de hinchas del Atlético de Madrid
El delantero argentino frenó su auto cuando fue reconocido en la calle, firmó una foto para un pequeño fanático y recibió un particular mensaje de apoyo.
Después de unas semanas cargadas de tensión, Julián Álvarez volvió a protagonizar una escena que refleja su vínculo con los hinchas del Atlético de Madrid. El delantero argentino fue reconocido mientras circulaba en su auto y, lejos de continuar su camino, decidió detenerse para atender a un grupo de fanáticos.
El episodio ocurrió luego de que el atacante quedara fuera del último partido del equipo de Diego "Cholo" Simeone debido a una molestia muscular. Mientras atraviesa la recuperación, la Araña se encontró con dos mujeres y un niño que llevaban camisetas del conjunto colchonero.
El argentino bajó la velocidad, se detuvo y accedió a firmar un recuerdo para el pequeño. El gesto, sencillo pero significativo, se produjo en un momento particular para el delantero, que durante las últimas semanas estuvo en el centro de la escena por su frustrada salida rumbo a Barcelona y por algunos cuestionamientos recibidos en el estadio.
La pregunta que recibió Julián Álvarez por su lesión
Una de las hinchas aprovechó el momento para preguntarle directamente cómo se encontraba. Mientras grababa la situación, le dijo: “Hola, Julián. ¿Cómo estás?”. El futbolista respondió de manera breve y con cierta timidez: “Bien, bien…”.
La conversación rápidamente derivó hacia uno de los temas que más preocupa a los hinchas del Atlético: su estado físico. La mujer quiso saber si tenía posibilidades de volver pronto a las canchas y le preguntó: “Mejor, ¿crees que vas a poder llegar para el partido del miércoles o del domingo?”.
Julián no dio precisiones sobre su regreso. El delantero simplemente sonrió, recibió la fotografía que le habían acercado para firmar y se la devolvió al pequeño fanático. La escena terminó con otro mensaje de cariño. Antes de que el futbolista retomara su camino, una de las mujeres le expresó: “Eres el mejor, ánimo”. La Araña respondió con un escueto “gracias” antes de marcharse.
¿Cuándo podría volver a jugar Julián?
El objetivo del Atlético de Madrid es evitar cualquier riesgo con uno de sus principales delanteros. Aunque la lesión no revestiría gravedad, el cuerpo técnico prefiere manejar los tiempos de recuperación con cautela. La intención sería que Julián pueda estar nuevamente disponible para el partido del domingo frente a Real Madrid, en uno de los encuentros más importantes del calendario del equipo madrileño.
Mientras espera su regreso, la Araña recibió una señal positiva fuera de la cancha. Un pequeño grupo de hinchas lo reconoció, se acercó a él y encontró una respuesta que no siempre es habitual cuando un futbolista atraviesa semanas de presión. El gesto de Julián Álvarez de detener su auto, firmar una foto y aceptar el contacto con los fanáticos terminó dejando una imagen diferente a la de los últimos días.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario