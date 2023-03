El DT de la Selección de España reveló por qué votó a Julián Álvarez en The Best

Ante esta lista, el DT fue consultado sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a poner al ex River incluso por encima de Messi.

"Voté a Julián Álvarez porque me gusta. Qué voy a decir, no bebo o sea que estaba tranquilamente sereno", respondió a EFE, reconociendo que su elección se debió a un gusto personal.

"Me gusta Julián y es campeón del mundo. De los que me has dicho, ¿alguno es campeón del mundo alguno?", preguntó De la Fuente.

"Messi... Sí, es el más grande por supuesto, pero no me apetecía, tenía ganas de votar a Julián porque me gusta", sentenció.

luis de la fuente julian alvarez

The Best: quiénes votaron a Julián Álvarez

Hadan Anderson Holligan (capitán de Barbados)

Yauhen Yablonski (capitán de Belarus)

Issoufou Dayo (capitán de Burkina Faso)

Mario González (capitán de El Salvador)

Lloyd Palun (capitán de Gabón)

Johny Placide (capitán de Haití)

Stefan Ristovski (capitán de Macedonia del Norte)

Brian Kaltak (capitán de Vanuatu)

Lionel Scaloni (entrenador de Argentina)

Mogomotsi Mpote (entrenador de Botswana)

Yeh Hsien-Chung (entrenador de China)

Diego Vásquez (entrenador de Honduras)

Hajime Moriyasu (entrenador de Japón)

Ansumana Keita (entrenador de Liberia)

Luis De La Fuente Castillo (entrenador de España)

Murat Yakin (entrenador de Suiza)

Etienne Mermer (entrenador de Vanuatu)