El plan del Atlético Madrid para sacar a Julián Álvarez del Manchester City

Más allá de eso, es verdad que el conjunto inglés pondrá una cotización alta por él y es una de las grandes trabas que tiene el "Colchonero" en esta operación. Sin embargo, sus dirigentes trabajan intensamente para poder destrabar la situación.

Según trascendió en las últimas horas, la incorporación de Julián Álvarez al Atlético de Madrid solo se dará a través de la compra de su ficha, por lo que se deberá preparar una oferta que cumpla con las exigencias de su actual club: "El tema económico va a ser fundamental. Seguramente va a ser uno de los fichajes más caros de este verano (europeo). Que se olvide el que piense que Julián Álvarez puede llegar a Atlético Madrid a través de una cesión con opción de compra obligatoria o cualquier tipo de estrategia financiera", expresó el periodista Marcos Benito de "El Chiringuito".

Y además, agregó: "El fichaje se tiene que hacer a través de una compra. No va a haber cesión, porque no lo quiere así el futbolista. Había algunas dudas al respecto, pero no. Si Julián Álvarez llega al Atlético Madrid tiene que ser a través de una compra".

Con ustedes, todos los CLUBES EUROPEOS que se INTERESARON en Julián Álvarez durante este mercado de pases:



Atlético Madrid.

Barcelona.

Arsenal.

Chelsea.

PSG.



¿A dónde te gustaría que vaya?



Fuentes: @TEAMtalk | @christianmartin03 | @espnargentina. pic.twitter.com/kwCTysq4Te — PDF (@pibedefiorito) August 1, 2024