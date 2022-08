Hinchas del Manchester City le hicieron una canción a Julián Álvarez

El tema es bastante pegadizo y en la letra lo comparan con el Kun Agüero, máximo goleador histórico del club de Manchester: "I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his first names Julian the second Alvarez", son las letras en inglés. Traducido al español, "Estoy enamorado, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su primer nombre es Julián el segundo Álvarez".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Página Millonaria (@riverlpm)