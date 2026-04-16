La carrera por el Balón de Oro 2026: los motivos que ilusionan a Julián Álvarez
Tras su brillante actuación en la Champions League y a las puertas de una final con el Atlético de Madrid, el delantero argentino se mete de lleno en la pelea. Qué necesita para superar a Harry Kane.
El presente de Julián Álvarez en Europa no deja de asombrar. Luego de ser la figura indiscutida en la serie de cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona, el cordobés empezó a sonar con fuerza en los pasillos de France Football. Con estadísticas de élite y desafíos clave en el horizonte, la "Araña" tiene argumentos sólidos para soñar con el Balón de Oro.
El jurado del prestigioso premio suele poner la lupa en la fase final de la Liga de Campeones. En ese sentido, Julián dio un golpe sobre la mesa: su golazo de tiro libre en el Camp Nou fue el que abrió el camino para que el Atlético de Madrid eliminara al conjunto culé con un global de 3-2. Ahora, con las semifinales ante el Arsenal en el calendario (29 de abril y 5 de mayo), el ex River tiene la oportunidad de llevar al "Colchonero" a su primera Orejona, lo que sería un diferencial determinante para la votación.
Más allá de la Champions, la "Araña" —que ya acumula 18 goles y 9 asistencias en la temporada— tiene dos paradas fundamentales para fortalecer su candidatura:
- Final de la Copa del Rey: Este sábado, el Atlético enfrentará a la Real Sociedad en Sevilla. De ganar, sería el primer título de Julián en España.
- Mundial 2026: Como pieza clave de la Selección Argentina defensora del título, lo que haga en la cita mundialista de junio será el examen final para el jurado.
A pesar del gran momento del argentino, la competencia es feroz. El principal escollo hoy es Harry Kane, quien registra números escalofriantes en el Bayern Munich: 50 goles en 42 partidos. El inglés asoma como el gran favorito, especialmente si logra coronar con el título de la Bundesliga o la Champions.
En el pelotón de candidatos también aparecen nombres como Michael Olisé, Ousmane Dembélé y Vitinha. Por el contrario, figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal perdieron terreno tras quedar eliminados en cuartos de final, lo que deja a Julián como uno de los pocos protagonistas de la "Scaloneta" con chances reales de pelear el podio.
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