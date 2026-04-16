La carrera por el Balón de Oro 2026: los motivos que ilusionan a Julián Álvarez

El jurado del prestigioso premio suele poner la lupa en la fase final de la Liga de Campeones. En ese sentido, Julián dio un golpe sobre la mesa: su golazo de tiro libre en el Camp Nou fue el que abrió el camino para que el Atlético de Madrid eliminara al conjunto culé con un global de 3-2. Ahora, con las semifinales ante el Arsenal en el calendario (29 de abril y 5 de mayo), el ex River tiene la oportunidad de llevar al "Colchonero" a su primera Orejona, lo que sería un diferencial determinante para la votación.