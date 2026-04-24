Julio Coria pidió perdón tras la polémica: el juvenil de la Sub-17 se retractó por sus dichos
Luego de la fuerte repercusión por su frase tras la final del Sudamericano Sub-17, el defensor utilizó un video oficial para disculparse y reconocer su error.
El nombre de Julio Coria quedó en el centro de la escena durante los últimos días, aunque no precisamente por su rendimiento dentro del campo. Tras la final del Sudamericano Sub-17 perdida ante Colombia, el juvenil protagonizó una declaración que generó un fuerte rechazo. Ahora, con el correr de los días y en un contexto más sereno, decidió dar la cara y ofrecer disculpas públicas.
Todo se originó luego de la derrota del seleccionado dirigido por Diego Placente en Paraguay, en un partido caliente que terminó con expulsiones y tensión entre ambos equipos. En ese contexto, Coria lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”.
La expresión no tardó en generar críticas tanto en Argentina como en Colombia. Consciente del impacto de sus palabras, el defensor eligió expresarse a través de un video difundido por los canales oficiales de la selección juvenil. Allí, adoptó un tono mucho más reflexivo y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.
"Hola, buen día. Soy Julio Coria, jugador de la Selección Argentina Sub-17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la Selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la CONMEBOL, a la hinchada que estuvo ahí", comenzó en su mensaje.
Luego, profundizó en el contexto emocional en el que realizó aquella declaración: "No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por temas del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien, son un buen equipo y solamente eso. Pedirles disculpas de corazón". Sus palabras buscaron bajar la tensión y cerrar un episodio que había escalado rápidamente.
Durante la semana, el propio entrenador Diego Placente había anticipado que el jugador iba a reflexionar sobre lo sucedido. “En caliente uno dice cosas de las que se arrepiente; tendrá que corregir eso”, había señalado, marcando una postura pedagógica frente al error del juvenil.
Ahora, más allá del pedido de disculpas, resta saber si la CONMEBOL tomará alguna medida disciplinaria. Mientras tanto, en el entorno de la selección argentina entienden que lo ocurrido debe servir como aprendizaje, no solo para Coria, sino también para el resto de los jóvenes que están dando sus primeros pasos en el ámbito internacional. La experiencia deja una enseñanza clara: el talento dentro de la cancha debe ir acompañado de responsabilidad fuera de ella.
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