Julio Coria pidió perdón tras la polémica: el juvenil de la Sub-17 se retractó por sus dichos

Luego, profundizó en el contexto emocional en el que realizó aquella declaración: "No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por temas del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien, son un buen equipo y solamente eso. Pedirles disculpas de corazón". Sus palabras buscaron bajar la tensión y cerrar un episodio que había escalado rápidamente.

sub 17

Durante la semana, el propio entrenador Diego Placente había anticipado que el jugador iba a reflexionar sobre lo sucedido. “En caliente uno dice cosas de las que se arrepiente; tendrá que corregir eso”, había señalado, marcando una postura pedagógica frente al error del juvenil.

Ahora, más allá del pedido de disculpas, resta saber si la CONMEBOL tomará alguna medida disciplinaria. Mientras tanto, en el entorno de la selección argentina entienden que lo ocurrido debe servir como aprendizaje, no solo para Coria, sino también para el resto de los jóvenes que están dando sus primeros pasos en el ámbito internacional. La experiencia deja una enseñanza clara: el talento dentro de la cancha debe ir acompañado de responsabilidad fuera de ella.