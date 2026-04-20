La picante frase de un futbolista de la Selección Sub-17 tras la caída en la final ante Colombia

Una vez consumada la derrota, y en medio de la frustración lógica por haber quedado a las puertas del título, el defensor Felipe Echenique habló con la prensa y dejó una frase que generó impacto inmediato. En un evidente estado de enojo, el juvenil lanzó: “Yo sé que lo vamos a arreglar en el Mundial y les vamos a romper el o... como lo hacemos siempre”. La declaración sorprendió incluso al periodista que lo entrevistaba, que no ocultó su incomodidad ante el tono del mensaje.