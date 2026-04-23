Placente bajó la tensión tras la polémica por los dichos de un juvenil: va a pedir disculpas
El entrenador de la Sub 17 se refirió al exabrupto de Julio Coria tras la final perdida ante Colombia y confirmó que habrá un pedido de disculpas.
El revuelo generado por las declaraciones de Julio Coria tras la derrota de la Selección Argentina Sub-17 en la final del Sudamericano sumó un nuevo capítulo con la palabra de Diego Placente. El entrenador del equipo juvenil salió a poner paños fríos y dejó en claro que el jugador asumirá su error públicamente.
Luego de la caída por 4-0 frente a Selección de Colombia en Paraguay, Coria había quedado en el centro de la escena por una frase que no tardó en viralizarse. ”Nos vamos a cruzar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como hacemos siempre”, expresó en caliente durante una conversación con la transmisión oficial, en un contexto marcado por la frustración del resultado.
Ante esta situación, Placente no esquivó el tema y fue claro en su análisis: ”Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”. Con estas palabras, el director técnico dejó en evidencia la intención de encauzar el comportamiento del juvenil sin dejar de remarcar la gravedad de lo ocurrido.
Además, el exdefensor hizo foco en el aprendizaje que debe dejar una derrota de este calibre, especialmente en futbolistas en etapa de formación. ”Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien, se trata de eso”, agregó, subrayando la importancia del acompañamiento en momentos sensibles.
Más allá del episodio, la Albiceleste logró su clasificación al Mundial Sub-17 tras alcanzar el subcampeonato en el torneo sudamericano. La próxima cita mundialista se disputará en Qatar durante noviembre, aunque aún no se confirmaron las fechas exactas. Será una nueva oportunidad para una categoría que históricamente ha tenido dificultades para dar el salto definitivo en esta competencia.
De hecho, el combinado nacional nunca logró acceder a una final en esta divisional, pese a haber alcanzado en seis oportunidades las semifinales a lo largo de su historia. Ese dato marca el desafío que tendrá por delante el equipo de Placente, que buscará romper esa barrera y pelear por el título. En ese contexto, el episodio protagonizado por Coria aparece como un llamado de atención en un proceso que no solo apunta al rendimiento deportivo, sino también a la formación integral de los jugadores.
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