Placente bajó la tensión tras la polémica por los dichos de un juvenil: va a pedir disculpas

sub 17

Más allá del episodio, la Albiceleste logró su clasificación al Mundial Sub-17 tras alcanzar el subcampeonato en el torneo sudamericano. La próxima cita mundialista se disputará en Qatar durante noviembre, aunque aún no se confirmaron las fechas exactas. Será una nueva oportunidad para una categoría que históricamente ha tenido dificultades para dar el salto definitivo en esta competencia.

De hecho, el combinado nacional nunca logró acceder a una final en esta divisional, pese a haber alcanzado en seis oportunidades las semifinales a lo largo de su historia. Ese dato marca el desafío que tendrá por delante el equipo de Placente, que buscará romper esa barrera y pelear por el título. En ese contexto, el episodio protagonizado por Coria aparece como un llamado de atención en un proceso que no solo apunta al rendimiento deportivo, sino también a la formación integral de los jugadores.