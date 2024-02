Julio Vaccari apuntó contra los representantes tras el pase de Sant'Anna a River

vaccari santanna.mp4

"Hasta que una operación no se realiza, un jugador se debe adonde está. Es difícil si te llama 35 veces diciendo que te vas a ir a River. Pero siempre les digo lo mismo a los chicos, ellos tienen una sola manera de manifestarse y es adentro del campo", indicó el director técnico del Halcón.

Sant'Anna, de 26 años, quedó al margen del equipo que ganó en Florencio Varela por un pedido al propio Vaccari: "El chico me dijo que estaba en una situación donde no podía jugar. No lo puedo exponer a una situación en la que no quiere estar".

agustin sant'anna.jpg

Sant'Anna, a una revisión médica y una firma de River

El lateral derecho uruguayo viene de una destacada participación en el equipo del sur bonaerense y llega al Millonario con una transferencia que rondará los 3 millones de dólares por el 100% del pase, sin jugadores de por medio, y con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Sant’Anna se hace la revisión médica este jueves por la mañana en el Centro Rossi, para posteriormente firmar su contrato y ya ponerse a las órdenes de Martín Demichelis en la práctica del viernes, con vistas al partido con Vélez.