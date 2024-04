Junior Benítez fue condenado a 5 años de prisión efectiva

Los hechos por los que lo acusaban ocurrieron entre enero de 2021 y mayo de 2023. La querella había solicitado un pena de 8 años de cárcel, mientras que la fiscalía pidió 6. La defensa, por su parte, fue por la absolución.

La sentencia se conoció este martes, luego de tres audiencias a puertas cerradas en los Tribunales de Lomas de Zamora. Las otras habían sido el 19 y el 25 de marzo. Los alegatos se llevaron a cabo el pasado jueves 4 de abril, donde se estableció el 9 del mismo mes para conocer el veredicto.

CONDENA JUNIOR BENITEZ

A la salida de los Tribunales de Lomas de Zamora-el abogado de la familia de la exnovia de Benítez, Rodrigo Tripolone- habló con los medios. “Son cinco años de prisión efectiva. Nos queda con sabor a poco esta condena pero vamos a trabajar ahora con los causales de la muerte de Anabelia”, detalló.

Además, explicó que Benítez había solicitado un resguardo físico pero que a partir de la sentencia la justicia va a tener que pedir un cupo al servicio penitenciario para que quede preso “como cualquier otro”.

Juan Ayala, el padre de Anabelia, estuvo presente en la audiencia y mostró su descontento con la condena. “Creo que le tenían que haber dado más años, imagínense el dolor que tengo como padre por haber perdido a mi hija. Estoy de acuerdo en ir a apelar para que sean mas años, por justicia por Anabelia y por el resto de las victimas que sufren este problema”, manifestó.

“Hemos recibido amenazas telefónicas constantes de él, llamaba a cualquier hora, amenazaba a mi señora, a mi hija, me quería amenazar a mi pero no me dejaba amedrentar. Voy a seguir hasta que tenga la condena justa, porque él tiene que estar preso, es un psicópata, un problema para la sociedad, no tiene que salir más”, remarcó.

El padre de la joven también habló del vínculo con su hija. “Teníamos una relación perfecta, era mi luz, nunca pensé que iba a pasar esto. Sufrió tanta violencia que ella nos lo ocultaba porque tenía miedo de que él nos matara a nosotros”, lamentó.

Los incidentes de Junior Benítez con la familia Ayala

El primer hecho por el que se acusaba a Junior Benítez corresponde al 16 de enero de 2021, cuando el jugador ingresó al domicilio de la familia de su expareja y destruyó los archivos de una notebook. Un día después, volvió a aparecer con un arma de fuego, amenazando al padre de Anabelia e incendiando objetos de la vivienda.

Poco más de un año después, precisamente el 28 de febrero de 2022, amenazó de muerte a su suegro. En ese momento, tenía la orden de mantenerse a más de 300 metros de distancia tanto de él como de todo su grupo familiar y la desobedeció. El 18 de marzo de ese año, amenazó a su pareja con un cuchillo y rayó las llantas del auto de su padre.

Además, Benítez fue acusado de tener en su casa una pistola calibre 9 milímetros sin autorización.