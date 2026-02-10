Jutta Leerdam marcó un nuevo récord en los Juegos Olímpicos de Invierno: qué logró

La competencia en el estadio de Milán fue feroz, reuniendo a las figuras más destacadas de la especialidad. El podio se completó con un doblete neerlandés gracias a Femke Kok, quien obtuvo la plata con un tiempo de 1:12.59. El bronce quedó en manos de la japonesa Miho Takagi, quien con sus 1:13.95 no pudo revalidar el récord olímpico que ostentaba desde la edición anterior. Por su parte, la poseedora del récord mundial, la estadounidense Brittany Bowe, tuvo que conformarse con la cuarta posición.