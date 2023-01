Francia: el motivo detrás de la baja de Karim Benzema

“Le pidieron forzar los entrenamientos cuando no quería. Se volvió a lesionar. Para mí fue una recaída. Pero podría haber estado en el banquillo para los octavos de final, y en cuartos hubiera estado plenamente operativo”, manifestó el comunicador francés.

Agregó que algunas decisiones tomadas por la Federación crearon una desunión en el vestuario: “Aquí hay una verdad que hay que decir. Benzema se merecía más respeto. Lo tomamos por idiota y lo echamos. A algunos jugadores como Lloris, Griezmann o Giroud no les disgustó que se fuera “, afirmó.

Por último, Riolo admitió que Deschamps tomó una decisión que iba en contra de su propia idea, ya que no quería al delantero para el Mundial. “Deschamps no quería a Benzema y su vuelta a la selección. No sabe gestionar las personalidades y los diferentes egos que puede haber en un vestuario. Es fuerte en la construcción de un grupo, que no es lo mismo. Benzema representó un problema para él”, cerró.