Kendry Páez volvió a entrenarse en River: ¿cuándo debuta?
El futbolista sumó una nueva práctica en el Millonario y Marcelo Gallardo evalúa si lo convoca para el partido del sábado ante Tigre en el Monumental.
Mientras los futbolistas que viajaron a Rosario para el empate ante Central tuvieron el día libre, Kendry Páez volvió a trabajar junto al resto del plantel de River en el predio de Ezeiza. El mediocampista ecuatoriano, que llegó de manera sorpresiva en este mercado de pases, continúa con su proceso de adaptación y sueña con sumar sus primeros minutos oficiales el próximo sábado, cuando el Millonario reciba a Tigre en el estadio Monumental.
El zurdo de 18 años viene de una participación muy limitada en Racing de Estrasburgo durante este 2026, donde acumuló apenas 11 minutos en cuatro partidos, aunque siempre estuvo disponible. Desde lo físico, se encuentra en plenitud, ya que estaba en plena competencia en Francia, y el principal objetivo del cuerpo técnico es que gane ritmo futbolístico y se familiarice con sus nuevos compañeros.
Con una semana completa de entrenamientos por delante, Gallardo seguirá de cerca su evolución para definir si integra la lista de convocados. En el actual contexto ofensivo, Juan Fernando Quintero es una fija en la creación de juego, mientras que otros puestos no están consolidados, sobre todo tras la lesión de Sebastián Driussi y el bajo nivel mostrado por los delanteros. De todos modos, en caso de ser citado, Páez se perfila para comenzar desde el banco de suplentes.
Recién incorporado y sin prácticas formales de fútbol junto al equipo titular, el juvenil todavía no fue probado en profundidad por el entrenador. Con una función similar a la de Quintero, aunque con características distintas, la incógnita pasa por si Gallardo optará por juntarlos en cancha o utilizarlo como alternativa del capitán.
Además de Páez, también se entrenaron en River Camp Matías Viña, que no estuvo en Rosario por suspensión, Ezequiel Centurión, quien recibió el alta médica tras la fractura de muñeca sufrida en Independiente Rivadavia, y el resto de los futbolistas que no formaron parte de la última convocatoria.
