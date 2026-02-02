Kendry Páez volvió a entrenarse en River: ¿cuándo debuta?

image

Con una semana completa de entrenamientos por delante, Gallardo seguirá de cerca su evolución para definir si integra la lista de convocados. En el actual contexto ofensivo, Juan Fernando Quintero es una fija en la creación de juego, mientras que otros puestos no están consolidados, sobre todo tras la lesión de Sebastián Driussi y el bajo nivel mostrado por los delanteros. De todos modos, en caso de ser citado, Páez se perfila para comenzar desde el banco de suplentes.