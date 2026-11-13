UFC 334: horario y cómo ver en vivo las peleas de Harrison vs. Nunes y Gane vs. Hokit

La actividad comenzará a las 19 (hora argentina) con las early prelims, que tendrán la participación de Juan "Pegajoso" Díaz, peleador peruano con raíces argentinas. Luego, alrededor de las 21, llegarán los combates preliminares, mientras que la cartelera principal está prevista para después de las 23. Toda la velada se podrá seguir en vivo a través de Paramount+.