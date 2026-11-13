UFC 334: horario y cómo ver en vivo las peleas de Harrison vs. Nunes y Gane vs. Hokit
El Madison Square Garden de Nueva York será escenario de una velada con dos títulos en juego y el retorno de una de las grandes figuras de las MMA.
El UFC 334 promete ser uno de los eventos más importantes del calendario 2026. La compañía desembarcará este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York con una cartelera que tendrá dos cinturones en disputa y el regreso de Amanda Nunes después de tres años alejada de la competencia.
La actividad comenzará a las 19 (hora argentina) con las early prelims, que tendrán la participación de Juan "Pegajoso" Díaz, peleador peruano con raíces argentinas. Luego, alrededor de las 21, llegarán los combates preliminares, mientras que la cartelera principal está prevista para después de las 23. Toda la velada se podrá seguir en vivo a través de Paramount+.
Gane-Hokit y el regreso de Amanda Nunes, los grandes atractivos
El combate estelar tendrá como protagonistas a Ciryl Gane (14-2) y Josh Hokit (10-0). El francés buscará defender el cinturón de peso pesado frente al estadounidense, que llegará invicto al Madison Square Garden. Gane consiguió el título después de derrotar a Alex Pereira en el UFC Freedom 250, evento realizado en la Casa Blanca. Ahora tendrá un nuevo desafío ante un rival que intentará dar el golpe.
La pelea coestelar también concentrará buena parte de la atención: Amanda Nunes (23-5) volverá a competir después de tres años de retiro para enfrentar a Kayla Harrison (19-1), actual campeona del peso gallo femenino. La brasileña había disputado su último combate en junio de 2023, cuando venció a Irene Aldana. Enfrente tendrá a Harrison, quien no pelea desde junio de 2025, cuando superó a Julianna Peña.
La cartelera completa de UFC 334
Estelares
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Ciryl Gane (campeón) vs. Josh Hokit: título de peso pesado.
Kayla Harrison (campeona) vs. Amanda Nunes: título de peso gallo femenino.
Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui.
Uros Medic vs. Kevin Holland.
Bilal Hasan vs. Luis Gurule.
Preliminares
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Stephen Thompson vs. Charles Radtke.
Drew Dober vs. Chris Duncan.
Jim Miller vs. Terrance McKinney.
Donte Johnson vs. Cesar Almeida.
Early prelims
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Melquizael Costa vs. Jared Gordon.
Macy Chiasson vs. Bia Mesquita.
Heili Alateng vs. Juan Díaz.
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Evan Elder vs. Samuel Sanches.
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