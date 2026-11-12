Violencia en Abu Dhabi: una estrella de la UFC terminó herida tras una emboscada

Luego, mientras mostraba las heridas en su rostro, agregó: “Nos matamos, nos luchamos, nos peleamos, pero ustedes son chicos tontos, no son hombres reales”. A pesar de la violencia del episodio, buscó transmitir tranquilidad: “Me siento bien, chicos. A todos mis amigos, mi familia, me siento bien. Soy un luchador”.

La reacción de Ilia Topuria y la posible detención

Uno de los primeros en reaccionar fue Ilia Topuria, amigo cercano de Dvalishvili y excampeón de la UFC en dos categorías. El peleador compartió inicialmente las imágenes del ataque y luego publicó un mensaje en el que apuntó contra los involucrados. “Sois un grupo de cobardes y tendréis que rendir cuentas por lo que habéis hecho. Estáis muy lejos de ser hombres de verdad”, escribió en X.

Topuria también cuestionó la conducta de los agresores y su discurso público sobre los valores del deporte. “¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Un puñado de cobardes absolutos. El honor, el respeto y la humildad no son palabras que prediques, son valores por los que vives, y no han demostrado ninguno de ellos”, añadió.

Los antecedentes deportivos entre ambos grupos

El enfrentamiento también tiene un trasfondo deportivo: Dvalishvili ya había derrotado a Umar Nurmagomedov en UFC 311, cuando el daguestaní intentó arrebatarle el cinturón del peso gallo. Además, existen cruces públicos entre el entorno de los Nurmagomedov, encabezado por Khabib e Islam Makhachev, y el grupo de Topuria.

Usman, primo de Khabib y campeón de peso ligero de la Professional Fighters League (PFL), todavía no firmó contrato con la UFC, aunque su nombre había aparecido como posible rival futuro de Topuria. El episodio de Abu Dhabi podría tener consecuencias deportivas y disciplinarias, aunque por ahora no hubo comunicados oficiales.