Violencia en Abu Dhabi: una estrella de la UFC terminó herida tras una emboscada
Merab Dvalishvili fue sorprendido por un grupo de luchadores encabezado por el ruso Usman Nurmagomedov en el lobby de un hotel y todo terminó a las piñas.
Una violenta pelea sacudió el ambiente de las artes marciales mixtas en Abu Dhabi, más precisamente de la UFC: Merab Dvalishvili fue atacado mientras realizaba una entrevista en el vestíbulo de un hotel, en un episodio que involucró a Usman Nurmagomedov, su hermano Umar y varios acompañantes.
Las imágenes del enfrentamiento comenzaron a circular en redes sociales y muestran cómo el luchador georgiano fue sorprendido por detrás. El incidente terminó con golpes y patadas, incluso cuando Dvalishvili y uno de sus acompañantes ya estaban en el suelo.
El relato de Dvalishvili tras el ataque
El excampeón del peso gallo de la UFC se encontraba en Emiratos Árabes Unidos para participar de un evento de Real American Freestyle (RAF). Durante una entrevista organizada por esa compañía, según denunció, Usman Nurmagomedov y un grupo de personas se acercaron por detrás y comenzaron a golpearlo.
“Estaba haciendo una entrevista para RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos vinieron por detrás y empezaron a darme puñetazos a mí y a mi joven amigo”, relató en un video publicado en sus redes sociales.
Dvalishvili también cuestionó la actitud de sus agresores y reclamó que, si tenían diferencias con él, lo enfrentaran de manera directa. “¿Qué tipo de luchadores son ustedes? ¿Qué tipo de hombre hace esto? Si quieren hablar o luchar, hagámoslo de verdad, solo dos de nosotros”, manifestó.
Luego, mientras mostraba las heridas en su rostro, agregó: “Nos matamos, nos luchamos, nos peleamos, pero ustedes son chicos tontos, no son hombres reales”. A pesar de la violencia del episodio, buscó transmitir tranquilidad: “Me siento bien, chicos. A todos mis amigos, mi familia, me siento bien. Soy un luchador”.
La reacción de Ilia Topuria y la posible detención
Uno de los primeros en reaccionar fue Ilia Topuria, amigo cercano de Dvalishvili y excampeón de la UFC en dos categorías. El peleador compartió inicialmente las imágenes del ataque y luego publicó un mensaje en el que apuntó contra los involucrados. “Sois un grupo de cobardes y tendréis que rendir cuentas por lo que habéis hecho. Estáis muy lejos de ser hombres de verdad”, escribió en X.
Topuria también cuestionó la conducta de los agresores y su discurso público sobre los valores del deporte. “¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Un puñado de cobardes absolutos. El honor, el respeto y la humildad no son palabras que prediques, son valores por los que vives, y no han demostrado ninguno de ellos”, añadió.
Los antecedentes deportivos entre ambos grupos
El enfrentamiento también tiene un trasfondo deportivo: Dvalishvili ya había derrotado a Umar Nurmagomedov en UFC 311, cuando el daguestaní intentó arrebatarle el cinturón del peso gallo. Además, existen cruces públicos entre el entorno de los Nurmagomedov, encabezado por Khabib e Islam Makhachev, y el grupo de Topuria.
Usman, primo de Khabib y campeón de peso ligero de la Professional Fighters League (PFL), todavía no firmó contrato con la UFC, aunque su nombre había aparecido como posible rival futuro de Topuria. El episodio de Abu Dhabi podría tener consecuencias deportivas y disciplinarias, aunque por ahora no hubo comunicados oficiales.
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