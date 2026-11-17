Qatar vuelve a ilusionar a un argentino: Kevin Vallejos buscará hacer historia en la UFC
El argentino de 24 años será protagonista del combate coestelar del UFC Fight Night 294, que se disputará este sábado en Qatar.
Kevin "Chino" Vallejos afrontará este sábado 21 de noviembre uno de los desafíos más importantes de su carrera profesional. El marplatense se medirá con el estadounidense Aljamain Sterling en el combate coestelar del UFC Fight Night 294, que tendrá lugar en Qatar, donde la Selección Argentina salió campeona del mundo en 2022.
El luchador argentino intentará conseguir un triunfo que lo acerque a los primeros puestos de la división pluma y lo deje mejor posicionado en la carrera por una oportunidad por el cinturón que actualmente pertenece a Alexander Volkanovski.
Con apenas 24 años, el Chino acumula un récord de 18 victorias y una derrota. Desde su llegada a la UFC consiguió cuatro triunfos consecutivos y viene de protagonizar dos actuaciones destacadas: noqueó a Giga Chikadze y a Josh Emmett, resultados que lo impulsaron hasta el top 10 de la categoría.
"Acá somos campeones del mundo": el mensaje del Chino Vallejos
El enfrentamiento ante Sterling representa un desafío especial, ya que el estadounidense fue campeón de la compañía. Desde que perdió el título en 2023, disputó cuatro peleas y consiguió tres victorias por decisión unánime. Su última derrota fue en diciembre de 2024, frente al ruso Movsar Evloev.
De esta manera, Vallejos se convertirá en el primer peleador argentino de artes marciales mixtas en medirse con un excampeón de UFC.
Lejos de mostrarse intimidado por el compromiso, el marplatense dejó un mensaje desafiante en sus redes sociales: "Sterling lo cagó en el momento que aceptó pelear conmigo en ¡QATAR! Acá somos campeones del mundo", escribió en su cuenta de X, en alusión a la conquista mundial que consiguió el seleccionado nacional de la mano de Lionel Messi.
La picante cartelera del UFC Fight Night 294 en Qatar
El evento tendrá como combate principal el cruce entre los semipesados Jiri Prochazka y Navajo Stirling. También se enfrentarán Dan Hooker y Brian Ortega en la categoría ligero. Se estima que la pelea de Vallejos comenzará alrededor de las 15, hora argentina, del sábado.
Una victoria ante un rival de semejante trayectoria podría significar un salto importante para el oriundo de Mar del Plata, que busca consolidarse entre los mejores de su división y acercarse al sueño de disputar el campeonato.
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