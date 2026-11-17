Lejos de mostrarse intimidado por el compromiso, el marplatense dejó un mensaje desafiante en sus redes sociales: "Sterling lo cagó en el momento que aceptó pelear conmigo en ¡QATAR! Acá somos campeones del mundo", escribió en su cuenta de X, en alusión a la conquista mundial que consiguió el seleccionado nacional de la mano de Lionel Messi.

La picante cartelera del UFC Fight Night 294 en Qatar

El evento tendrá como combate principal el cruce entre los semipesados Jiri Prochazka y Navajo Stirling. También se enfrentarán Dan Hooker y Brian Ortega en la categoría ligero. Se estima que la pelea de Vallejos comenzará alrededor de las 15, hora argentina, del sábado.

Una victoria ante un rival de semejante trayectoria podría significar un salto importante para el oriundo de Mar del Plata, que busca consolidarse entre los mejores de su división y acercarse al sueño de disputar el campeonato.