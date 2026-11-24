Kevin Vallejos hizo historia en UFC: quedó tercero en el ranking y se acerca a la pelea por el título
Con cinco triunfos consecutivos en la compañía, el argentino escaló siete posiciones en la clasificación del peso pluma tras vencer a Aljamain Sterling en Qatar.
Kevin Vallejos consiguió un nuevo hito para las artes marciales mixtas argentinas. Después de su importante victoria ante Aljamain Sterling en Qatar, el marplatense escaló siete posiciones en el ranking oficial de UFC y se ubicó en el tercer puesto de la categoría peso pluma, que reúne a los peleadores de hasta 145 libras.
El ascenso lo dejó en una posición privilegiada para aspirar al título mundial que actualmente está en manos del australiano Alexander Volkanovski. Además, se convirtió en uno de los principales candidatos a disputar el cinturón en una división que todavía tiene varios escenarios posibles.
Kevin Vallejos quedó tercero en el ranking de UFC tras vencer a Sterling
El salto en la clasificación llegó luego de su presentación del sábado 21 de noviembre en Doha. En la pelea coestelar del UFC Fight Night 294, el marplatense de 24 años se enfrentó al estadounidense, excampeón de peso gallo que ocupaba el cuarto lugar del ranking pluma. Vallejos se impuso por decisión unánime de los jueces, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28.
De esta manera, extendió a cinco su racha de victorias dentro de la organización y consiguió el triunfo más importante de su carrera. La actuación también tuvo un respaldo estadístico contundente: defendió 11 de los 12 intentos de derribo de su rival y conectó 37 golpes significativos, contra 32 del estadounidense.
La posibilidad de pelear por el título mundial de UFC
Después del combate, el marplatense dejó en claro que quiere una oportunidad frente al campeón de la división: “Quedo a las órdenes de Volkanovski. Son sus órdenes de subir de categoría o seguir en las 145 (libras). Si está en las 145, Dios quiera que le llegue esta pelea y me dé la oportunidad de pelear con él”, expresó.
Por encima de Vallejos aparecen Movsar Evloev, primero, y Diego Lopes, segundo. Aunque si la leyenda australiana decide subir de categoría, el título podría quedar vacante y abrir una posibilidad para los principales contendientes. En cambio, si continúa en peso pluma, Vallejos podría tener la oportunidad de enfrentarlo directamente.
El impresionante récord de Kevin Vallejos: así está el ranking de la UFC
Nacido el 8 de diciembre de 2001, Vallejos se formó en el equipo Brothers of Life MMA de Mar del Plata. Su récord profesional es de 19 victorias y apenas una derrota.
Desde su llegada a UFC, consiguió cinco triunfos consecutivos. Entre ellos se destacan los nocauts frente a Seung Woo Choi, Giga Chikadze y Josh Emmett, además de las victorias por decisión unánime ante Danny Silva y Aljamain Sterling. Sus actuaciones frente a Chikadze y Emmett también fueron reconocidas con bonos de Actuación de la Noche.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario