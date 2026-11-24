Por encima de Vallejos aparecen Movsar Evloev, primero, y Diego Lopes, segundo. Aunque si la leyenda australiana decide subir de categoría, el título podría quedar vacante y abrir una posibilidad para los principales contendientes. En cambio, si continúa en peso pluma, Vallejos podría tener la oportunidad de enfrentarlo directamente.

Histórico triunfo de Kevin Vallejos en UFC Qatar

El impresionante récord de Kevin Vallejos: así está el ranking de la UFC

Nacido el 8 de diciembre de 2001, Vallejos se formó en el equipo Brothers of Life MMA de Mar del Plata. Su récord profesional es de 19 victorias y apenas una derrota.

Desde su llegada a UFC, consiguió cinco triunfos consecutivos. Entre ellos se destacan los nocauts frente a Seung Woo Choi, Giga Chikadze y Josh Emmett, además de las victorias por decisión unánime ante Danny Silva y Aljamain Sterling. Sus actuaciones frente a Chikadze y Emmett también fueron reconocidas con bonos de Actuación de la Noche.