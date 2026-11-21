Vallejos y Sterling protagonizarán la pelea coestelar, por lo que el argentino saldrá al octágono después del inicio de la programación principal. La transmisión en vivo estará disponible de manera exclusiva por Paramount+.

La cartelera completa del UFC Fight Night 294 en Qatar

En la previa, el Chino dejó en claro que confía en sus posibilidades y lanzó una provocación en redes sociales: "Sterling la cagó en el momento que aceptó pelear conmigo en ¡QATAR! Acá somos campeones del mundo", escribió en X, con una referencia a la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de 2022.

El combate estelar tendrá como protagonistas al checo Jirí Procházka y al neozelandés Navajo Stirling, quienes se enfrentarán en la división de peso semipesado. Otro de los cruces destacados será el de Dan Hooker contra Brian Ortega, en el peso ligero. Además, Aleksandre Topuria, hermano del excampeón Ilia Topuria, se enfrentará a Santiago Luna durante las preliminares.