A qué hora pelea Kevin "Chino" Vallejos vs. Aljamain Sterling en UFC Qatar este sábado
Luego de arrastrar cuatro victorias consecutivas, el Chino tendrá una prueba clave este sábado ante un excampeón de la UFC.
Kevin Vallejos afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera este sábado en Qatar. El argentino se medirá con el estadounidense Aljamain Sterling en el combate coestelar del UFC Fight Night 294, una oportunidad inmejorable para demostrar que está en condiciones de competir contra los mejores de la categoría.
A sus 24 años, el marplatense atraviesa un gran presente: ganó sus cuatro peleas desde que llegó a la compañía y viene de conseguir dos nocauts contundentes frente a Giga Chikadze y Josh Emmett. Ahora tendrá enfrente a un adversario con una trayectoria mucho más extensa dentro del octágono.
Sterling fue campeón del peso gallo y defendió el cinturón en tres oportunidades. Actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking pluma, mientras que Vallejos aparece décimo. El estadounidense tiene un récord de 26 triunfos y cinco derrotas, y llega después de ganar tres de sus últimas cuatro presentaciones.
El argentino, por su parte, acumula 18 victorias y apenas una caída como profesional. Su principal arma es el poder de nocaut, mientras que Sterling se destaca por su capacidad para llevar las peleas al suelo y dominar mediante la lucha.
¿A qué hora pelea Kevin Vallejos con Aljamain Sterling?
El UFC Fight Night 294 se disputará este sábado 21 de noviembre en Qatar. La actividad comenzará a las 12.00 de Argentina, con los combates preliminares, mientras que la cartelera principal está programada para las 15.00. Por lo que alrededor de las 15:15 o 15:30 habrá que estar pegado a la transmisión.
Vallejos y Sterling protagonizarán la pelea coestelar, por lo que el argentino saldrá al octágono después del inicio de la programación principal. La transmisión en vivo estará disponible de manera exclusiva por Paramount+.
La cartelera completa del UFC Fight Night 294 en Qatar
En la previa, el Chino dejó en claro que confía en sus posibilidades y lanzó una provocación en redes sociales: "Sterling la cagó en el momento que aceptó pelear conmigo en ¡QATAR! Acá somos campeones del mundo", escribió en X, con una referencia a la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de 2022.
El combate estelar tendrá como protagonistas al checo Jirí Procházka y al neozelandés Navajo Stirling, quienes se enfrentarán en la división de peso semipesado. Otro de los cruces destacados será el de Dan Hooker contra Brian Ortega, en el peso ligero. Además, Aleksandre Topuria, hermano del excampeón Ilia Topuria, se enfrentará a Santiago Luna durante las preliminares.
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