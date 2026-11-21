Histórico triunfo de Kevin Vallejos en UFC Qatar: derrotó a Aljamain Sterling y sigue invicto en la compañía
El argentino venció por decisión unánime a Aljamain Sterling en UFC Qatar, llegó a 5-0 en la compañía y estiró su récord a 19-1.
El argentino Kevin Vallejos consiguió la victoria más importante de su carrera profesional al derrotar por decisión unánime al excampeón Aljamain Sterling en la pelea coestelar de UFC Qatar.
Con este resonante triunfo en el octágono, el luchador marplatense de apenas 24 años estiró su impecable arranque en la empresa más importante de las artes marciales mixtas y consolidó su proyección internacional.
Frente a un rival de enorme jerarquía y experiencia en peleas titulares, Vallejos mostró solidez, inteligencia táctica y contundencia a lo largo de los asaltos para convencer a los jueces de manera unánime y desatar el festejo de todos los fanáticos argentinos de las MMA.
El impresionante invicto de Kevin Vallejos en UFC
Con el triunfo obtenido en UFC Qatar, el representante oriundo de Mar del Plata alcanzó registros que lo posicionan como una de las grandes apariciones sudamericanas de la división:
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Invicto en UFC: Llegó a 5 victorias en 5 presentaciones dentro de la compañía, manteniendo su récord perfecto desde su desembarco en la franquicia.
Récord profesional en MMA: Alcanzó una marca global de 19 triunfos y apenas 1 derrota en su trayectoria dentro de las artes marciales mixtas.
Proyección: A los 24 años, vencer a una figura de la talla de Aljamain Sterling en un combate coestelar lo deja a las puertas de los puestos de vanguardia del ranking oficial.
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