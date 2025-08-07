Kevin Zenón es pretendido por el Olympiacos: la postura de Boca y la del jugador

kevin zenon

El paso de Kevin Zenón por Boca: ¿pega el salto a Europa?

Zenón llegó a Boca en 2024 procedente de Unión de Santa Fe, que aún conserva el 20% de su ficha. El Xeneize desembolsó cerca de tres millones de dólares por su contratación, y el volante rápidamente se ganó un lugar como titular en el equipo de Diego Martínez.

Sin embargo, con el correr de los meses y los cambios de entrenadores -primero Fernando Gago y luego Miguel Ángel Russo-, su protagonismo disminuyó y actualmente ocupa un lugar en el banco de suplentes.

Esta situación, sumada a las oportunidades que representa jugar en Europa, terminaron de convencer al futbolista de presionar para concretar su salida. En la entidad de la Ribera, mientras tanto, analizan con cautela, aunque no descartan que el pase pueda cerrarse si el conjunto griego decide mejorar la cifra ofertada.