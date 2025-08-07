Kevin Zenón es pretendido por el Olympiacos: la postura de Boca y la del jugador
El mediocampista manifestó su intención de emigrar al fútbol europeo, aunque el Xeneize exige una cifra más cercana a la cláusula de rescisión para concretar su salida.
Kevin Zenón volvió a dejar en claro que su deseo es dar el salto a Europa. Luego de que Boca rechazara una oferta de 7 millones de dólares por el 80% de su pase proveniente del Olympiacos, el mediocampista de 24 años solicitó personalmente a Marcelo Delgado que el club le permita salir en este mercado de pases.
Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme pretende una suma mucho más elevada, más próxima a su cláusula de rescisión, que asciende a los 15 millones. El interés del club griego no es nuevo, aunque esta vez parece tener un respaldo mayor desde el lado del futbolista.
Zenón, que ya había estado en la mira de Porto a comienzos de año -cuando los portugueses ofrecieron 10 millones por la totalidad del pase-, busca aprovechar la ventana de transferencias actual para cumplir su objetivo de jugar en el exterior. En aquel entonces, el club también desestimó la oferta por considerarla insuficiente, a pesar de que era superior a la actual.
Desde la dirigencia dejaron en claro que estarían dispuestos a negociar si Olympiacos mejora su propuesta económica. Mientras tanto, el jugador presiona para que no se repita lo que ocurrió en el mercado anterior, cuando las gestiones se frustraron y tuvo que continuar en el club a pesar de sus intenciones.
El propio Delgado le habría comunicado que el pase podría concretarse siempre y cuando la cifra se acerque a las pretensiones de la institución.
El paso de Kevin Zenón por Boca: ¿pega el salto a Europa?
Zenón llegó a Boca en 2024 procedente de Unión de Santa Fe, que aún conserva el 20% de su ficha. El Xeneize desembolsó cerca de tres millones de dólares por su contratación, y el volante rápidamente se ganó un lugar como titular en el equipo de Diego Martínez.
Sin embargo, con el correr de los meses y los cambios de entrenadores -primero Fernando Gago y luego Miguel Ángel Russo-, su protagonismo disminuyó y actualmente ocupa un lugar en el banco de suplentes.
Esta situación, sumada a las oportunidades que representa jugar en Europa, terminaron de convencer al futbolista de presionar para concretar su salida. En la entidad de la Ribera, mientras tanto, analizan con cautela, aunque no descartan que el pase pueda cerrarse si el conjunto griego decide mejorar la cifra ofertada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario