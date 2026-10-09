Keylor Navas atendió a su esposa en plena conferencia: la frase que hizo estallar a todos
El exarquero de Newell’s y Real Madrid protagonizó una escena inesperada durante una rueda de prensa en México.
Keylor Navas volvió a ser noticia, aunque esta vez no fue por sus atajadas ni por una actuación dentro de la cancha. El arquero costarricense, que actualmente juega en Pumas de México después de su paso por Newell’s Old Boys, protagonizó un divertido episodio durante una conferencia de prensa que terminó generando carcajadas entre los periodistas presentes.
El exguardameta del Real Madrid se encontraba respondiendo preguntas cuando su teléfono celular comenzó a sonar. Al advertir quién intentaba comunicarse con él, decidió atender la llamada de su esposa sin darle demasiadas vueltas a la situación. Antes de hacerlo, pidió permiso a los presentes y respondió con absoluta naturalidad.
Lo que parecía una interrupción breve terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la rueda de prensa. La conversación duró apenas unos segundos, pero la reacción posterior del futbolista fue la que terminó de darle un tono humorístico a la escena.
La respuesta de Keylor Navas que sorprendió a los periodistas
El llamado llegó en plena actividad con los medios, durante la conferencia previa al partido entre Pumas y Cruz Azul, correspondiente a la Liga MX. Lejos de ignorar el teléfono o dejar que siguiera sonando, Navas decidió responderle a su pareja y explicarle que en ese momento no podía mantener una conversación. "¿Aló? Estoy en conferencia de prensa mi amor, ahorita la llamo. Chau, chau", expresó el arquero mientras atendía el celular.
La respuesta fue breve y cordial. Una vez que terminó la comunicación, el costarricense guardó el teléfono y parecía dispuesto a retomar la dinámica habitual de preguntas y respuestas. Sin embargo, antes de continuar, lanzó una frase que provocó nuevas risas en la sala.
"Ahora me va a regañar. Qué calor. ¿Se puso caliente la sala o fue la llamada?", comentó el futbolista, en una reacción espontánea que desató la complicidad de los periodistas. El comentario hizo que el ambiente de la conferencia cambiara por completo. Por unos instantes, las preguntas futbolísticas quedaron en segundo plano mientras los presentes disfrutaban de la ocurrencia del experimentado guardameta.
La escena no tardó en circular por las redes sociales. La naturalidad con la que Navas atendió a su esposa y el humor que mostró inmediatamente después fueron los principales ingredientes para que el episodio se difundiera rápidamente. El arquero intentó continuar con la conferencia, aunque las risas dificultaron durante algunos momentos la vuelta a la normalidad.
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