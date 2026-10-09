Keylor Navas atendió a su esposa en plena conferencia: la frase que hizo estallar a todos

"Ahora me va a regañar. Qué calor. ¿Se puso caliente la sala o fue la llamada?", comentó el futbolista, en una reacción espontánea que desató la complicidad de los periodistas. El comentario hizo que el ambiente de la conferencia cambiara por completo. Por unos instantes, las preguntas futbolísticas quedaron en segundo plano mientras los presentes disfrutaban de la ocurrencia del experimentado guardameta.

La escena no tardó en circular por las redes sociales. La naturalidad con la que Navas atendió a su esposa y el humor que mostró inmediatamente después fueron los principales ingredientes para que el episodio se difundiera rápidamente. El arquero intentó continuar con la conferencia, aunque las risas dificultaron durante algunos momentos la vuelta a la normalidad.