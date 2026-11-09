Kiki Ramos sorprendió a la Selección Argentina y representará a Haití en el Mundial Sub-17
El delantero de 17 años, que se formó en Vélez y llegó a vestir la camiseta juvenil de la Albiceleste, fue convocado por el seleccionado haitiano.
La Selección Argentina recibió una noticia inesperada: Stephen Oscar “Kiki” Ramos, el juvenil de Vélez que había sido convocado por Diego Placente para el Sub-17, continuará su carrera internacional con Haití.
El delantero de 17 años había llamado la atención por ser el primer futbolista haitiano en integrar una convocatoria de alguna categoría de la Albiceleste. Su debut se produjo en julio de este año, durante un amistoso frente a Ecuador. En ese encuentro comenzó a sumar sus primeros minutos con Argentina.
Poco después, volvió a enfrentar al combinado ecuatoriano, ocasión en la que consiguió convertir su primer gol con la camiseta nacional. Sin embargo, este domingo la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) confirmó su incorporación al seleccionado juvenil y sorprendió a los integrantes de la estructura de juveniles de la AFA.
El comunicado de Haití que confirmó la convocatoria de Kiki Ramos
La noticia fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del combinado caribeño, que le dio la bienvenida al atacante del Fortín y confirmó que se sumará al equipo Sub-17 en Brasil.
“Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador de Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la Selección Sub-17 en Brasil. La FFF le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y a Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!”, expresó la federación.
Ramos nació en Puerto Príncipe, Haití, pero llegó a la Argentina cuando tenía apenas ocho meses de vida. Desde entonces desarrolló su vida en el país y comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores del Fortín.
Kiki Ramos jugará el Mundial Sub-17 con Haití
La convocatoria representa un paso importante para el delantero, que tendrá la posibilidad de disputar el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 con su país de nacimiento. El certamen se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, y contará también con la participación de la Selección Argentina.
Haití integrará el Grupo D, donde tendrá como rivales a Francia, Arabia Saudita y Uruguay. De esta manera, Ramos podría enfrentarse a la Albiceleste en la competencia internacional, aunque ahora defendiendo los colores del seleccionado centroamericano.
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