Kiki Ramos sorprendió a la Selección Argentina y representará a Haití en el Mundial Sub-17

Ramos nació en Puerto Príncipe, Haití, pero llegó a la Argentina cuando tenía apenas ocho meses de vida. Desde entonces desarrolló su vida en el país y comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores del Fortín.

Kiki Ramos jugará el Mundial Sub-17 con Haití

La convocatoria representa un paso importante para el delantero, que tendrá la posibilidad de disputar el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 con su país de nacimiento. El certamen se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, y contará también con la participación de la Selección Argentina.

Haití integrará el Grupo D, donde tendrá como rivales a Francia, Arabia Saudita y Uruguay. De esta manera, Ramos podría enfrentarse a la Albiceleste en la competencia internacional, aunque ahora defendiendo los colores del seleccionado centroamericano.