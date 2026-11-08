Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026: cuándo puede haber Superclásico.

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)

River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Por la llave derecha, los partidos serán:

Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A)

Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B)

Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B)

Gimnasia de La Plata (3° B) vs. Newell’s (6° A)

Fechas clave y el premio mayor para el campeón

El cronograma oficial de la Liga Profesional estipula que los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales están programadas para el 6 de diciembre.

La gran final con prórroga y penales se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata. El equipo que logre dar la vuelta olímpica obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y se ganará el boleto para disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano (ganador del Apertura) el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba.