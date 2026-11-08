Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026: cuándo puede haber Superclásico
El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva. Conocé cómo quedaron los cruces de octavos de final, las fechas de disputa y el nuevo formato.
Tras el empate de Lanús ante Central Córdoba que cerró la fase regular este domingo, quedaron formalmente definidos todos los cruces correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Los dieciséis equipos clasificados ya conocen a sus rivales para iniciar el camino hacia la gran final del certamen.
El formato de los octavos de final y la chance de un Superclásico
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La Liga Profesional confirmó que la primera ronda de eliminación directa se disputará el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Los partidos serán a eliminación simple y se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla general de su zona. En caso de igualdad, el reglamento establece la disputa de tiempo suplementario (dividido en dos tiempos de 15 minutos) y, si persiste el empate, definición por penales, un sistema que se aplicará idénticamente en cuartos y semifinales.
Al observar la disposición de las dos llaves del cuadro definitivo, la única posibilidad matemática de tener un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate es en una hipotética final. En cambio, de avanzar los respectivos equipos de la ciudad, podría darse un clásico rosarino en la instancia de semifinales.
Los enfrentamientos confirmados por la llave izquierda son:
- Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)
- River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A)
- Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A)
- Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)
Por la llave derecha, los partidos serán:
- Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A)
- Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B)
- Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B)
- Gimnasia de La Plata (3° B) vs. Newell’s (6° A)
Fechas clave y el premio mayor para el campeón
El cronograma oficial de la Liga Profesional estipula que los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales están programadas para el 6 de diciembre.
La gran final con prórroga y penales se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata. El equipo que logre dar la vuelta olímpica obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y se ganará el boleto para disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano (ganador del Apertura) el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba.
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