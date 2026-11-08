Franco Colapinto, tras el GP de Brasil: "Largamos pésimo, fue la peor del año"

El argentino de 23 años terminó en el mismo puesto desde el que había largado, pero la salida lo obligó a remar desde atrás. Explicó que el A526 no traccionó: se quedó parado y perdió varias posiciones que después le costó recuperar. El dato llama la atención porque las largadas venían siendo uno de sus puntos fuertes: a lo largo de la temporada, el #43 había aprovechado los arranques para ganar lugares.