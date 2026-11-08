Franco Colapinto, tras el GP de Brasil: "Largamos pésimo, fue la peor del año"
Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil de F1, se quedó sin puntos y apuntó a una mala largada como la clave de su carrera en Interlagos.
Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y no sumó puntos. Después de la carrera en Interlagos, el piloto de Alpine fue autocrítico y señaló la largada como el momento que le complicó la tarde: “Largamos pésimo, fue la peor del año”.
El argentino de 23 años terminó en el mismo puesto desde el que había largado, pero la salida lo obligó a remar desde atrás. Explicó que el A526 no traccionó: se quedó parado y perdió varias posiciones que después le costó recuperar. El dato llama la atención porque las largadas venían siendo uno de sus puntos fuertes: a lo largo de la temporada, el #43 había aprovechado los arranques para ganar lugares.
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Más allá de la autocrítica, el pilarense defendió su rendimiento. Aseguró que fue “al límite toda la carrera”, que tuvo buenas maniobras y que en pista se sintió bien. También recordó un tramo en el que quedó trabado en una lucha con Charles Leclerc y Alexander Albon.
Además, describió el fin de semana como complicado y le dejó un mensaje al equipo: hay que entender qué falló, revisar qué se podía hacer mejor y trabajar para la próxima. La carrera también tuvo un tenso ida y vuelta por radio con su ingeniero, Stuart Barlow, por el momento de la primera parada en boxes.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
Con este resultado, Colapinto cerró la gira americana sin puntos en ninguna de sus carreras. Sigue 12° en el Campeonato de Pilotos, con 27 unidades. La próxima cita será el Gran Premio de Las Vegas, del 20 al 22 de noviembre.
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