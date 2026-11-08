Los días de Boca tras el título: la decisión de Arruabarrena antes de la semifinal con Banfield
Rodolfo Arruabarrena le dio descanso al plantel de Boca tras el título y fijó la vuelta a los entrenamientos para el martes 10 de noviembre en Ezeiza.
Boca festejó el título y ya piensa en lo que viene. Rodolfo Arruabarrena liberó al plantel después del campeonato, el 75° de la historia del club, y fijó la vuelta a las prácticas para el martes 10 de noviembre por la tarde en el predio de Ezeiza. Los jugadores tienen el domingo y el lunes para descansar antes de un tramo con dos definiciones.
El partido ante Defensa y Justicia dejó a varios futbolistas fundidos. Se resolvió en el final con un gol agónico de Enner Valencia, que entró en el complemento justamente por el capitán Leandro Paredes. El volante salió por una dolencia muscular. A primera vista pareció una contractura, y el DT prefirió no arriesgarlo. Su evolución será una de las incógnitas de la semana.
En la conferencia de prensa, los jugadores sorprendieron al Vasco con un balde de bebida isotónica. “Ya me desquitaré cuando vuelva al entrenamiento”, avisó el técnico, que también pidió no relajarse: “No podemos hacer la plancha”.
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El calendario de Boca: Copa Argentina y Copa Sudamericana
Después del descanso, el Xeneize va por dos títulos más:
- Semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
- Final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: una semana más tarde, en Barranquilla.
En la Copa Argentina, Boca busca cortar una racha de seis años sin ganarla. Es el máximo ganador del torneo, con cuatro títulos si se cuenta la edición de 1969, que se jugó con otro formato.
Boca, a 18 años de su última estrella internacional
La final en Colombia es el partido más esperado por los hinchas. Boca no gana un título internacional desde la Recopa Sudamericana 2008, hace 18 años. Arruabarrena se puso como meta el 19 de diciembre y dijo que, si llegan a esa fecha con chances, será señal de que hicieron las cosas bien.
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