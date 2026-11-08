Los días de Boca tras el título: la decisión de Arruabarrena antes de la semifinal con Banfield

Después del descanso, el Xeneize va por dos títulos más:

Semifinal de la Copa Argentina ante Banfield : sábado 14 de noviembre , a las 19 , en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza .

ante : sábado , a las , en el estadio de . Final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: una semana más tarde, en Barranquilla.

En la Copa Argentina, Boca busca cortar una racha de seis años sin ganarla. Es el máximo ganador del torneo, con cuatro títulos si se cuenta la edición de 1969, que se jugó con otro formato.

Boca, a 18 años de su última estrella internacional

La final en Colombia es el partido más esperado por los hinchas. Boca no gana un título internacional desde la Recopa Sudamericana 2008, hace 18 años. Arruabarrena se puso como meta el 19 de diciembre y dijo que, si llegan a esa fecha con chances, será señal de que hicieron las cosas bien.