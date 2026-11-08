Julián Álvarez asistió y Giuliano Simeone le marcó al Barcelona: así fue el gol del Atlético de Madrid
Giuliano Simeone abrió el marcador para el Atlético de Madrid ante el Barcelona por la fecha 12 de LaLiga, tras una asistencia de Julián Álvarez.
Giuliano Simeone y Julián Álvarez armaron una sociedad argentina en el Atlético de Madrid. Antes de los 10 minutos del choque con el Barcelona por la fecha 12 de LaLiga 2026-27, la Araña asistió a su compañero de la Selección y el hijo del Cholo abrió el marcador en un partido clave por la cima del torneo.
El Atlético salió con todo. En un arranque frenético, Julián tuvo un mano a mano clarísimo y no lo pudo aprovechar, pero se recuperó enseguida: con un buen gesto técnico individual habilitó a Giuliano, que definió para poner arriba al equipo local. Álvarez siguió apareciendo en ataque, antes y después de la asistencia, y avisó varias veces al arco del conjunto de Hansi Flick. El Barcelona después llegó al empate.
El Colchonero no tiene a Cristian Romero, que quedó afuera por una lesión muscular, pero sus otros argentinos respondieron en un partido que puede pesar en la pelea por el primer puesto.
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Los números de Giuliano Simeone en LaLiga 2026-27
Con el gol al Barcelona, el hijo del Cholo confirma su buen momento:
- 4 goles en LaLiga 2026-27.
- 7 participaciones de gol (goles más asistencias) en la temporada.
- Segundo partido seguido convirtiendo, después de su gol al Levante en la fecha anterior.
Julián Álvarez, en busca de su mejor versión
Para Julián, la asistencia sirve para sumar en un año difícil. Llegó a 2 asistencias en el torneo local, pero tiene apenas un gol en esta edición de LaLiga. El delantero arrancó la temporada en medio de polémicas y cuestionamientos. Situaciones para convertir no le faltaron: contra el Barcelona volvió a generar peligro, y la conexión con Giuliano aparece como una de las armas del equipo de Diego Simeone para la pelea por la punta.
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