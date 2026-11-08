Julián Álvarez asistió y Giuliano Simeone le marcó al Barcelona: así fue el gol del Atlético de Madrid

4 goles en LaLiga 2026-27.

en LaLiga 2026-27. 7 participaciones de gol (goles más asistencias) en la temporada.

(goles más asistencias) en la temporada. Segundo partido seguido convirtiendo, después de su gol al Levante en la fecha anterior.

Julián Álvarez, en busca de su mejor versión

Para Julián, la asistencia sirve para sumar en un año difícil. Llegó a 2 asistencias en el torneo local, pero tiene apenas un gol en esta edición de LaLiga. El delantero arrancó la temporada en medio de polémicas y cuestionamientos. Situaciones para convertir no le faltaron: contra el Barcelona volvió a generar peligro, y la conexión con Giuliano aparece como una de las armas del equipo de Diego Simeone para la pelea por la punta.