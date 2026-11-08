Un detalle en la Virgen que tiene Javier Milei causó aborrecimiento en medio de la visita del papa León XIV

Desde el Obispado de Catamarca, la justificación oficial fue que el encuentro entre Milei y Francisco se bordó en el vestido "para recordarle que nuestro Santo Pastor está orando por él, un hermano y compatriota, para llevar nuestra Nación a la dignidad que merece".

Hoy, el resurgimiento de estas imágenes a través del video viral de Liliana Franco reavivó las críticas. El contraste entre el mensaje conciliador que busca dejar el actual papa León XIV en el país y la exhibición de una figura religiosa utilizada con fines políticos-partidarios dentro de la propia Casa Rosada, generó un nuevo repudio generalizado.