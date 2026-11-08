Un detalle en la Virgen que tiene Javier Milei causó aborrecimiento en medio de la visita del papa León XIV
Un video de la periodista Liliana Franco mostrando la capilla de la Casa Rosada se volvió viral. La imagen mariana con Javier Milei causó repudio.
En medio de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, un detalle en el interior de la Casa Rosada desató una polémica y generó aborrecimiento en las redes sociales. Todo comenzó cuando un video grabado por la periodista Liliana Franco se volvió viral al mostrar la austera Capilla Cristo Rey cercana al despacho de Javier Milei.
En la recorrida, la cámara enfoca una vitrina que custodia una réplica de la Virgen del Valle. Sin embargo, lo que desató la indignación fue el particular diseño de su manto azul: en la parte inferior, se puede observar un gran bordado que retrata al presidente Javier Milei abrazándose con el papa Francisco.
El origen de la polémica imagen de Javier Milei y el repudio político
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Esta réplica no es nueva en el centro de la controversia. La imagen fue confeccionada y bendecida en abril de 2024 por el obispo de Catamarca, Luis Urbanc, durante una misa oficial que contó con la presencia de autoridades nacionales. Tras esa ceremonia, la Virgen fue donada al Presidente de la Nación.
En aquel momento, el diseño (ideado por tres sacerdotes y donado por el comisario Santiago Limón) ya había provocado el repudio de gran parte del arco político, quienes exigieron que no se mezclaran los intereses de la Iglesia y el Estado. Dirigentes como la senadora Lucía Corpacci y legisladoras provinciales expresaron su indignación, recordando además que el actual mandatario había descalificado duramente al papa Francisco en el pasado, llamándolo "el representante del maligno en la tierra".
Desde el Obispado de Catamarca, la justificación oficial fue que el encuentro entre Milei y Francisco se bordó en el vestido "para recordarle que nuestro Santo Pastor está orando por él, un hermano y compatriota, para llevar nuestra Nación a la dignidad que merece".
Hoy, el resurgimiento de estas imágenes a través del video viral de Liliana Franco reavivó las críticas. El contraste entre el mensaje conciliador que busca dejar el actual papa León XIV en el país y la exhibición de una figura religiosa utilizada con fines políticos-partidarios dentro de la propia Casa Rosada, generó un nuevo repudio generalizado.
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