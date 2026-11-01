Kimi Antonelli terminó tercero en el Gran Premio de México y se coronó campeón mundial de Fórmula 1
El joven piloto italiano, de tan solo 20 años, alcanzó los puntos necesarios en el Autódromo Hermanos Rodríguez para sellar el título de la temporada a falta de tres fechas para el cierre del calendario.
Kimi Antonelli inscribió su nombre en las páginas doradas del automovilismo internacional al consagrarse campeón mundial de la Fórmula 1 tras finalizar en la tercera posición del Gran Premio de México. A pesar de no haber alcanzado la victoria en el trazado azteca, la cosecha de puntos le permitió estirar una ventaja irreversible en la tabla general de posiciones y asegurar la corona máxima a falta de tres jornadas para la conclusión de un campeonato donde ganó 9 carreras.
El joven prodigio italiano administró el ritmo de carrera con notable madurez en la altura de la Ciudad de México, evitando roces innecesarios en la largada y manteniendo un andar sólido ante la presión de los perseguidores directos. Con este resultado, completó una campaña caracterizada por la regularidad y los triunfos estratégicos que terminaron inclinando la balanza a su favor en la lucha por el título.
Una carrera de calculadora y temple
El desarrollo de la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez demandó una lectura táctica impecable por parte de su equipo. Antonelli prefirió priorizar el cuidado de los neumáticos y la consistencia en el ritmo por sobre la pelea encarnizada con los punteros de la prueba, consciente de que el escalón más bajo del podio resultaba más que suficiente para sentenciar la definición de la temporada.
A lo largo de los giros, el italiano contuvo con solidez las arremetidas en los sectores con DRS y ejecutó una parada en boxes limpia que le permitió regresar a la pista en la franja de privilegio, asegurando los puntos clave de la consagración.
Festejo y coronación anticipada
Tras cruzar la línea de meta en el tercer lugar y recibir la bandera a cuadros, la emoción se apoderó del box del piloto transalpino, que celebró el logro tras un año de dominio y crecimiento constante en la máxima categoría.
Con el título mundial ya asegurado en tierras mexicanas, las tres competencias restantes del calendario servirán como un recorrido de festejo para el flamante campeón de tan sólo 20 años de edad, quien logró rubricar su consagración gracias a la ventaja acumulada a lo largo del año.
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