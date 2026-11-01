Kimi Antonelli terminó tercero en el Gran Premio de México y se coronó campeón mundial de Fórmula 1

Una carrera de calculadora y temple

El desarrollo de la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez demandó una lectura táctica impecable por parte de su equipo. Antonelli prefirió priorizar el cuidado de los neumáticos y la consistencia en el ritmo por sobre la pelea encarnizada con los punteros de la prueba, consciente de que el escalón más bajo del podio resultaba más que suficiente para sentenciar la definición de la temporada.