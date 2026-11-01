Franco Colapinto finalizó 8° en un carrerón en el GP de México y sumó puntos vitales para Alpine

¡Se largó por segunda vez!
Colapinto hizo otra gran largada en la que peleó contra Piastri y Linbland. Llegó a superar por metros al australiano, quien se recompuso y recuperó su lugar. Verstappen es el puntero de la carrera.
EN VIVOGP de México
El piloto argentino protagonizó una excelente actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Largó 11°, manejó con gran jerarquía y se metió de lleno en los puntos.
19:07
18:29
17:55
31 de octubre | 18:53
31 de octubre | 16:14
31 de octubre | 00:11
30 de octubre | 20:17
30 de octubre | 16:40
30 de octubre | 16:30
30 de octubre | 16:05
30 de octubre | 16:00
30 de octubre | 15:45
30 de octubre | 15:30
30 de octubre | 14:50
30 de octubre | 14:40
30 de octubre | 14:30
30 de octubre | 14:15
30 de octubre | 14:10
30 de octubre | 14:00
30 de octubre | 13:50
30 de octubre | 13:45
30 de octubre | 13:30
30 de octubre | 13:20
30 de octubre | 13:15
30 de octubre | 13:10
30 de octubre | 13:00
Una jornada inolvidable para el automovilismo nacional se vivió este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto cumplió una actuación sobresaliente en el Gran Premio de México, avanzó desde el 11° cajón de partida hasta cruzar la línea de meta en la octava posición, sumando puntos de enorme valor para la escudería Alpine en el campeonato de constructores.
El piloto argentino supo capitalizar cada circunstancia de carrera con un manejo preciso y libre de errores, logrando contener a rivales directos y consolidando un ritmo sólido de principio a fin. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también completó una gran tarde al finalizar en la décima colocación, coronando un fin de semana productivo para el conjunto francés en su lucha directa dentro de la parrilla.
En la cima de la competencia, Max Verstappen se quedó con una contundente victoria al mando de su Red Bull, imponiendo condiciones a lo largo de las 71 vueltas en suelo azteca. El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari), de gran rendimiento tras largar desde la pole, y Kimi Antonelli (Mercedes). Justamente el joven italiano se robó todas las luces de la jornada al coronarse matemáticamente como campeón del mundo de la Fórmula 1, un hito extraordinario que devuelve a Italia a lo más alto de la categoría reina después de 73 años de sequía.
Dejá tu comentario