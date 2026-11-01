"Me dijeron por radio": la revelación de Franco Colapinto sobre el Superclásico

"YA SÉ, ME DIJERON CUANDO FUE LA BANDERA ROJA...", Franco Colapinto MUY FELIZ por el triunfo de Boca en el Superclásico.



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La detención de la carrera a causa de un incidente en pista coincidió con el cierre del encuentro en Buenos Aires, lo que le permitió a su ingeniero informarle a través del team radio que el gol de Lautaro Di Lollo le había dado la victoria al equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena.

Más allá de la anécdota futbolera, lo del argentino en territorio azteca volvió a ser sobresaliente. Manteniendo un ritmo sólido de competencia, sorteó las complicaciones de una pista exigente, gestionó de manera óptima la estrategia de neumáticos y cruzó la meta en el 8° lugar, consolidando su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial y regalándole una doble alegría a los hinchas bosteros.