"Me dijeron por radio": la revelación de Franco Colapinto sobre el Superclásico
El piloto argentino de Alpine, que completó una gran carrera en el Gran Premio de México, no ocultó su alegría por la victoria de Boca ante River.
Franco Colapinto volvió a girar en un nivel superlativo y se quedó con una gran octava posición en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, sumando puntos valiosos en el campeonato; aunque también con un oído puesto en el Superclásico en el que Boca le ganó a River, tal como reveló luego de la carrera.
Más allá de su destacada labor en el autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto argentino fue protagonista por una desopilante revelación ocurrida durante la carrera y relacionada con el Superclásico del fútbol argentino.
En medio de una prueba accidentada y marcada por las interrupciones, el joven oriundo de Pilar confesó en la rueda de prensa que se enteró de la victoria de Boca por 1-0 ante River en La Bombonera mientras todavía estaba arriba de su monoplaza.
La picardía de Franco Colapinto sobre la bandera roja
Con su carisma habitual ante los micrófonos internacionales y sin ocultar su fanatismo por el conjunto "xeneize", Colapinto contó entre risas el momento exacto en el que su equipo le transmitió el resultado del clásico.
"Me dijeron por radio cuando fue la bandera roja. Por eso pusieron la bandera roja, para contarme... Yo estaba como 'vamos bandera roja'", bromeó entre risas ante los cronistas presentes.
La detención de la carrera a causa de un incidente en pista coincidió con el cierre del encuentro en Buenos Aires, lo que le permitió a su ingeniero informarle a través del team radio que el gol de Lautaro Di Lollo le había dado la victoria al equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena.
Más allá de la anécdota futbolera, lo del argentino en territorio azteca volvió a ser sobresaliente. Manteniendo un ritmo sólido de competencia, sorteó las complicaciones de una pista exigente, gestionó de manera óptima la estrategia de neumáticos y cruzó la meta en el 8° lugar, consolidando su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial y regalándole una doble alegría a los hinchas bosteros.
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