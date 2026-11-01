La brillante largada de Franco Colapinto que encendió la pista y ganó posiciones clave

Franco Colapinto volvió a regalar una lección de arrojo y precisión en los metros iniciales de competencia, ratificando que las largadas se convirtieron en una de sus firmas registradas dentro de la Fórmula 1. Partiendo desde el puesto 11 de la grilla de salida, el piloto oriundo de Pilar reaccionó con reflejos felinos al apagarse los semáforos, metió el auto en el embudo inicial y avanzó cuatro lugares de un solo tirón para ubicarse séptimo antes de completar la primera vuelta.