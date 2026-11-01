La brillante largada de Franco Colapinto que encendió la pista y ganó posiciones clave
El piloto argentino largó 11° y avanzó cuatro lugares en la partida hasta ubicarse séptimo, firmando un arranque demoledor en la Fórmula 1.
Franco Colapinto volvió a regalar una lección de arrojo y precisión en los metros iniciales de competencia, ratificando que las largadas se convirtieron en una de sus firmas registradas dentro de la Fórmula 1. Partiendo desde el puesto 11 de la grilla de salida, el piloto oriundo de Pilar reaccionó con reflejos felinos al apagarse los semáforos, metió el auto en el embudo inicial y avanzó cuatro lugares de un solo tirón para ubicarse séptimo antes de completar la primera vuelta.
La maniobra no solo expuso su capacidad de lectura en situaciones de máxima tensión, sino también una agresividad controlada para estirar la frenada sin poner en riesgo la integridad del monoplaza ni generar roces en el sector más concurrido de la pista.
Agilidad en los metros iniciales
Desde el apagado de las luces, la aceleración del monoplaza resultó impecable. Mientras varios rivales buscaban consolidar su trazada sobre la línea recta principal, Colapinto detectó el espacio sobre el sector interno para zambullirse con decisión antes del ingreso al primer cambio de dirección.
El salto directo del 11° al 7° lugar le permitió dinamizar su estrategia desde el arranque de la prueba, obligando a los ingenieros del equipo a recalcular los ritmos de carrera y las ventanas de paradas previstas en la previa. Con el correr de las vueltas las cosas se fueron acomodando pero Franco está, tal como había adelantado, jugando por los puntos.
Precisión y temple bajo presión
Superado el embudo del primer sector, la firmeza del argentino sirvió para contener los embates de los competidores que intentaron recuperar el terreno perdido en los giros posteriores. La maniobra volvió a generar repercusión inmediata entre los especialistas del certamen y encendió a los fanáticos que siguieron la actuación al detalle.
Con este tipo de producciones en pista, Franco continúa afirmando su reputación como un especialista a la hora de largar, combinando templanza mental y destreza técnica en los momentos de mayor peligro del fin de semana automovilístico.
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