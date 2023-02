No se olvida más: Kolo Muani volvió a hablar de la atajada del Dibu Martínez en la final

"En mi cabeza me decía: ‘Ahí, Randal, tienes que tirar’. Intenté disparar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena atajada. Yo perdí ese duelo. Después hubo otras soluciones. Puedo bombearlo, encontrar a Kylian (Mbappé, solo a su izquierda). Pero, en la acción, no lo veo", relató el futbolista que pudo haberle dado la Copa del Mundo a Francia.

ATAJADA FINAL DIBU MARTINEZ

"Es que viendo el video descubres las otras posibilidades. Es muy tarde. No puedes hacer nada. Todavía lo tengo atragantado en la garganta y lo tendré de por vida. Este golazo que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro", consideró el atacante.

El encuentro llegaba a su fin y todo se encaminaba a los penales, pero a falta de 30 segundos, el delantero francés le ganó la posición a Nicolás Otamendi y quedó mano a mano con "Dibu" Martínez. La pelota quedó picando dentro del área y Kolo Muani sacó un disparo a quemarropa impresionante, pero el arquero argentino estiró la pierna izquierda y sacó el remate con unos reflejos de lujo.

Argentina sobrevivió y luego se impuso en los penales por 4 a 2 para conquistar su tercera Copa del Mundo y dejar a Martínez en los más alto del deporte nacional con su tapada heroica.